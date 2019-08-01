Зверские разгоны митингующих в Москве: что ждет Путина

Владимир Путин 27 июля картинно опустился на дно Финского залива в батискафе. Главной целью этого была демонстрация спокойствия президента РФ. Он шел ко дну в тот самый момент, когда омоновцы избивали на улицах Москвы людей, протестующих против его власти.

Картинка должна была быть такой: небольшая группа купленных Западом отщепенцев выходит побузить против всенародно любимого царя. Верные опричники моментально ловят и сажают бунтовщиков, а народ этого даже замечает, поскольку увлечен высочайшим погружением.

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Но все вышло иначе. Масштаб запрещенной властью акции протеста был рекордным – не менее десяти тысяч человек. Число задержанных также побило все рекорды, их было 1388 человек. Полиция сумела выполнить свой приказ и защитить от митингующих площадку перед мэрией. Но именно из-за этого тысячи митингующих разбрелись по окрестным улицам и площадям, а потом и захватили почти весь центр Москвы.

Пока полиция зачем-то стояла на страже мэрии, по Тверской, Новому Арбату, Бульварному и Садовому кольцу беспрепятственно ходили многотысячные колонны демонстрантов, требующих отставки Путина и проведения свободных выборов.



Число задержанных на митинге в Москве побило все рекорды

Интересно, что огромная колонна людей, без всякого сопротивления со стороны властей прошла под окнами здания ФСБ на Лубянке. Грозные чекисты заперлись внутри и даже не пытались остановить демонстрантов. Думаю, это был самый унизительный для власти эпизод дня.

Впрочем, случались и другие забавные эпизоды. Например, в пылу борьбы обычные полицейские то и дело ловили и били своих же коллег из МВД и ФСБ, которые под видом простых демонстрантов участвовали в наблюдении за настоящими протестующими. Некоторым, по свидетельствам очевидцев, даже головы разбивали.

Еще один необычный эпизод произошел, когда омоновцы окружили группу протестующих около церкви Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке недалеко от Тверской улицы. От избиения и ареста их спас настоятель храма отец Иоанн.

Все, кто это видел это, сильно удивились. Учитывая то, что в России у Православной церкви очень людоедская репутация. Впрочем, ситуация прояснилась очень быстро: отец Иоанн в миру зовется Джованни Гуайту, он итальянец. Еще в 1980-х он увлекся русской культурой, переехал в Россию, поверил в бога, стал православным и даже получил духовный сан. Но сам много раз при этом говорил, что остается абсолютно западным человеком по своему воспитанию и образу мысли.

Спасением русскоязычных жителей Москвы, на которых натравил свои войска Путин, занялся итальянец. Больше это делать было некому. Ну, а мне в этой истории увиделась рифма началу восстания против Януковича. Помните, тогда демонстрантов, бежавших с Майдана, приняли у себя и защитили монахи Михайловского собора? Мне кажется, тут есть некоторое сходство.



Раненых "майдановцев" приютили в Михайловском соборе

Как бы то ни было, центр Москвы гудел потом еще весь вечер – полиция гонялась по всему городу за демонстрантами, задерживала их, но на смену выбывшим приходили новые. Закончился день массовым арестом оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы на Трубной площади, где они традиционно собираются каждый вечер. Но на этом история этого протеста не закончилась.

27 июля массовые акции протеста по всему центру Москвы шли до ночи, под окнами КГБ манифестанты кричали "Путин-Вор!", министр внутренних дел, глава президентской администраци и мэр Москвы куда-то пропали.

На этом фоне заплыв Путина в батискафе стал выглядеть не как триумф всемогущего царя, а как попытка сбежать из Москвы как можно дальше – аж на морское дно. Многочисленные фотожабы на эту тему лишь ухудшали общую картину.



Путин в батискафе

При этом даже избиения и задержания никого особо не напугали. А оппозиция объявила о намерении 3 августа повторить свою акцию. Это было уже слишком. Власть приняла решение идти в контратаку. Лидера оппозциии Алексея Навального, сидящего в тюрьме, отравили каким-то химическим веществом. Лицо и руки политика опухли, по телу начался страшный зуд, его на "скорой" доставили в больницу. И только там с большим трудом вернули ему относительно нормальный облик и самочувствие.

Лечащие врачи Навального сказали, что это было не аллергией, как сказали государственные врачи, а самым настоящим отравлением. Я думаю, от смерти его спасла лишь моментальная реакция общества и Запада. Под окнами больницы ночью собирались десятки сторонников оппозиционера, а западные газеты вышли с заголовками вроде "Главного оппонента Путина отравили в тюрьме".

Оппозиционеров и журналистов максимально жестко разогнали. Корреспондент "Дождя" Даниил Сотников сумел в прямом эфире показать, как идет его собственное задержание, после чего продолжил свой репортаж прямо из автозака.

Поскольку с западной прессой аналогичным способом нельзя было поступить, делом заинтересовались европейские политики и даже Дональд Трамп. Кремлю пришлось дать задний ход: Навального пока оставили в живых, но вернули из больницы в тюрьму.



Росийский опозиционер Алексей Навальный

Но главное случилось лишь через пару дней. Федеральные силовые ведомства отобрали руководство ситуацией у московского начальства. Мэра столицы Сергея Собянина заставили на камеру похвалить полицейских, избивавших людей, а также назвать субботние события прекращением массовых беспорядков.

Прямо на выходе из мэрии силовики арестовали очень умеренного оппозиционера-либертарианца Михаила Светова. В мэрии он хотел согласовать место проведения нового митинга 3 августа. Все его варианты отвергли, а самого его упекли в тюрьму. Это уже было похоже на средневековую казнь парламентера, пришедшего в стан врага договориться о цивилизованном ведении боевых действий.

Одновременно Следственный комитет завел новое уголовное дело по статье о массовых беспорядках 27 июля. Очевидно, что Кремль выбрал максимально жесткую линию поведения. А наказание по статье – до 15 лет лагерей. Любые разговоры закончились. Власть перешла в режим открытой конфронтации против своего же народа.

И это главное отличие нынешнего противостояния от предыдущих. И, я бы сказал, самое важное политическое событие в России последних дней. Своими действиями власть фактически объявила, что даже имитационная демократия закончилась. Теперь даже желание оппозиции просто участвовать в выборах – это уголовное преступление.

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Людям предельно ясно дали понять: выборы закончились. Их больше нет ни настоящих, ни имитационных, никаких. Все. Власть можно поменять исключительно с помощью насилия. Других путей нет. И это сказала не опозиция, а Кремль.



Власть можно поменять исключительно с помощью насилия

Арест Светова показал, что даже пытаться вести переговоры с этой властью нет ни малейшего смысла. Отныне никаких так называемых "согласованных митингов" не будет. Уже сейчас оппозиция готовится 3 августа занять центр Москвы. Причем единого места проведения протеста нет. Кто-то будет собираться на Бульварном кольце, кто-то – на Садовом, а многие – у здания ФСБ на Лубянке.

Я себе даже не представляю, что в этой ситуации будет делать полиция. На весь центр Москвы ее просто не хватит. Если манифпстанты будут перекрывать дороги там и тут, ходить колоннами по улицам, потом рассыпаться и собираться в других местах, омоновскому кулаку просто некуда будет бить.

Кроме того, мотивация самих омоновцев под угрозой. Уже сейчас в сети началось массовая их де-анонимизация. Люди находят их фотографии, станицы "ВКонтакте", домашние адреса и даже данные члены их семей, включая детей.

Это очень нервирует и демотивирует полицаев. Они привыкли действовать анонимно и безнаказанно. А сейчас с этим возникают проблемы. Неизвесные начинают им названивать и обещают отомстить. Это уже очень неприятно.



Мотивация самих омоновцев под угрозой

Фактический отказ от института выборов означает полное превращение нынешней российской власти в оккупационную. А против оккупантов, как известно, любые методы годятся. Все это понимают, но не все видят вероятные последствия. А они довольно интересные.

Власть сама вытолкала оппозицию в нелегальное поле. Теперь в ее среде наверняка будут появляться группы, исповедующие нелегальные методы борьбы. Если ранее оппозиция делилась на системную и несистемную, то скоро, видимо, будет мирная и вооруженая. Причем автором этой ситуации опять же стал Кремль.

Опять же, полный отказ от выборов означает лишь одно: легитимность Путина отныне держится только лишь на оружии. Раньше за него и его соратников действительно голосовали люди. Их подкупали или заставляли, но голоса были. Сейчас же их нет. Даже в глухой провинции партию Путина и сторонников Путина побеждают безработные, домохозяйки и говорящие попугаи. У президента России вообще нет никакой поддержки в обществе, она почти нулевая.

Собственно, поэтому от власть и отказалась допускать независимых кандидатов даже к имитационным выборам в Москве. Единственным ресурсом легитимности и удержания власти остались полицейские, внутренние войска и оружие. Надо понимать, что насилие, конечно же, работает. Люди его очень боятся. Но политическая система, полностью лишенная ненасильственной легитимации, основанной на праве, очень неустойчива.

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Именно поэтому обычный митинг российской оппозиции, назаченный на 3 августа, вызывает в Кремле почти панические настроения. Они там готовятся к нему, как к последнему бою за свое существование. Поэтому мне лично очень интересно будет посмотреть, чем там все закончится.