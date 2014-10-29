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      Російське МЗС пропонує ОБСЄ та українським прикордонникам оглянути “гумконвой”

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      "Гуманітарний конвой"
      "Гуманітарний конвой" / ria.ru

      МЗС РФ запевняє, що українські прикордонники у пункті пропуску “Донецьк” та представники ОБСЄ можуть ознайомитися із вмістом четвертого гуманітарного конвою, який Росія відправила на Донбас.

      “У зв'язку з відправленням гуманітарної допомоги населенню Луганської та Донецької областей російська сторона запропонувала представникам ОБСЄ та українським прикордонникам, які перебувають у прикордонному пункті пропуску Донецьк Ростовської області, через який планується проходження гуманітарного конвою, ознайомитися з вмістом цього вантажу”, - йдеться в коментарі російського МЗС.

      “Російська сторона розраховує на конструктивну взаємодію з партнерами з ОБСЄ та України у вирішенні цієї важливої ​​гуманітарної проблеми”, - наголосили у російському відомстві.

      Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України підтверджує отримання звернення РФ про направлення в Україну чергового "гуманітарного конвою" для жителів східних територій на України, контрольованих незаконними збройними формуваннями.

      Раніше російська сторона направила в Донбас три гуманітарних конвої, які прибули 22 серпня, 13 і 20 вересня відповідно. Українська сторона не мала можливості оглянути вміст вантажів. Крім того, до відправки російських конвоїв не притягувалися представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Новини Росії Україна – Росія МЗС України
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 29 жовтня 2014
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