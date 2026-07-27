Десятки порушень: Румунія відповіла, скільки разів російські БпЛА залітали в повітряний простір

Від початку повномасштабної війни в Україні в повітряний простір Румунії 33 рази залітали російські безпілотники, три з яких цього року збили винищувачі F-16.

Про це повідомляє видання Digi24 з посиланням на звіт Міністерства оборони Румунії.

Скільки разів дрони залітали в Румунію?

За даними Міноборони Румунії, від початку війни Росія здійснила понад 100 атак по території України поблизу румунського кордону.

За цей самий період було зафіксовано 33 випадки порушення повітряного простору Румунії російськими безпілотниками. Останній такий інцидент стався 26 липня 2026 року.

Крім того, приблизно у 50 випадках на території Румунії знаходили уламки безпілотників або цілі дрони.

У Міноборони зазначили, що лише цього року Росія здійснила понад 40 атак по території України поблизу румунського кордону. У відповідь на ці інциденти літаки, які виконують завдання посиленої бойової служби, 34 рази піднімалися в повітря.

Також у 2026 році було зафіксовано 18 несанкціонованих проникнень безпілотників у повітряний простір Румунії. У трьох випадках їх збили винищувачі F-16 Повітряних сил країни.

Нагадаємо, зранку в понеділок, 27 липня, система радіолокаційного спостереження в Румунії знову виявила повітряну ціль на схід від Суліни. У відповідь два літаки F-16 з 86-ї авіабази у Фетешті піднялися в повітря для моніторингу ситуації.

За даними Міноборони Румунії, ціль протягом короткого часу перебувала в повітряному просторі країни, після чого перетнула кордон, прямуючи в бік України. Невдовзі після цього надійшли повідомлення про вибухи на території України.

Представники відомства також обіцяють надати нові деталі, щойно вони стануть відомими.