За даними британських розвідників, раніше "Сонцепьок" не був офіційно пов'язаний з ВДВ. Проте до таких дій Кремль може вдатись для відновлення російських повітряно-десантних військ.

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Що відомо про "Сонцепьоки" для окупантів

Російські ЗМІ 3 квітня повідомляли про передачу повітряно-десантним військам Росії термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок".

Передача, ймовірно, вказує на майбутню роль ВДВ в наступальних операціях в Україні. Ймовірно, це частина зусиль із відновлення ВДВ після того, як вони зазнали великих втрат у перші дев'ять місяців війни,

– заявили у розвідці.

Також там зауважили, що ТОС-1А є надруйнівним. Кремль вважає "Сонцепьок" "важким вогнеметом", що експлуатується, як правило, російськими спецвійськами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні. Ба більше, раніше ця зброя офіційно не була пов'язана з ВДВ.

Довідка. "Сонцепьок" є установкою, яка призначена вивести з ладу легкоброньовану та автомобільну техніку. Вона також може спричиняти пожежі, руйнувати будівлі об'ємними вибухами чи бити по силі противника, яка розміщена на відкритій місцевості чи у фортифікаційних спорудах. Техніка стріляє запалювальними або термобаричними боєприпасами.

ЗСУ потужно нищать ворожі "Сонцепьоки"

Востаннє вогнеметну систему окупантів 8 березня знищили спецпризначенці СБУ. В Управлінні СБУ в Одеській області розповіли, що ворожу техніку ліквідували з допомогою FPV-дрона.

Знищили ворожий "Сонцепьок" наші бійці прямо в момент його залпу.

"Друга армія світу" залишилась без ще одного "аналоговнєту",

– відзначили військові.

Робота захисників по російському "Сонцепьоку": дивіться відео