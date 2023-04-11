За даними британських розвідників, раніше "Сонцепьок" не був офіційно пов'язаний з ВДВ. Проте до таких дій Кремль може вдатись для відновлення російських повітряно-десантних військ.
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Що відомо про "Сонцепьоки" для окупантів
Російські ЗМІ 3 квітня повідомляли про передачу повітряно-десантним військам Росії термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок".
Передача, ймовірно, вказує на майбутню роль ВДВ в наступальних операціях в Україні. Ймовірно, це частина зусиль із відновлення ВДВ після того, як вони зазнали великих втрат у перші дев'ять місяців війни,
– заявили у розвідці.
Також там зауважили, що ТОС-1А є надруйнівним. Кремль вважає "Сонцепьок" "важким вогнеметом", що експлуатується, як правило, російськими спецвійськами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні. Ба більше, раніше ця зброя офіційно не була пов'язана з ВДВ.
ЗСУ потужно нищать ворожі "Сонцепьоки"
Востаннє вогнеметну систему окупантів 8 березня знищили спецпризначенці СБУ. В Управлінні СБУ в Одеській області розповіли, що ворожу техніку ліквідували з допомогою FPV-дрона.
Знищили ворожий "Сонцепьок" наші бійці прямо в момент його залпу.
"Друга армія світу" залишилась без ще одного "аналоговнєту",
– відзначили військові.
Робота захисників по російському "Сонцепьоку": дивіться відео