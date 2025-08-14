У Покровську місцеві жителі допомогли українським військовим виявити та ліквідувати російських диверсантів. Окупанти маскувалися під цивільних.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Як місцеві у Покровську допомагають знищувати окупантів?

Видання повідомляє, що мешканці Покровська допомагають українським військовим виявляти російських диверсантів.

На оприлюдненому відео видно, як літнє подружжя направило український дрон до будинку, де переховувалися окупанти. Жінка, спираючись на палицю, спеціально відчинила ворота, щоб безпілотник зміг потрапити на подвір’я та знищити ворога.

Місцеві у Покровську допомогли ліквідувати окупантів: дивіться відео

За даними видання, українські солдати, дислоковані в Покровську, зазнають атак не лише від російських дронів, але й від окупантів, які маскуються під цивільних.

Непокірні українські солдати відмовляються здаватися в Покровську, де зараз відбуваються одні з найзапекліших боїв війни,

– зазначають у виданні.

Заступник командира 25 ОПДБр Ілля Петрина розповів, що бійці перехопили радіопереговори російських військових, у яких вони обговорювали своє маскування.

"Ми бачили, як росіяни знімали військову форму та навіть переодягалися в нашу форму. Ми знаходимо російську військову форму в районах, де, як ми знаємо, вони були", – поділився він.

Які головні завдання російських ДРГ в Покровську?

За словами Петрини, основне завдання диверсантів – атакувати піхоту або легкоброньовані машини, намагаючись порушити логістику Сил оборони. Другорядне завдання росіян – контактувати з місцевими жителями та поширювати дезінформацію.

Вони кажуть їм, що в Покровськ уже увійшло 500 росіян, щоб переконати їх більше не допомагати українцям,

– сказав він.

У другій половині липня українські військові ідентифікували щонайменше 28 російських солдатів. Першу хвилю диверсантів виявили 18 липня, коли через погану погоду робота українських дронів була обмежена, що дозволило ворогу непомітно проникнути до Покровська.

Російські диверсанти діяли невеликими групами по три – чотири особи, займаючи покинуті будівлі та переодягаючись у будь-який цивільний одяг, який вдавалося знайти. В одному епізоді російського солдата, останнього вцілілого зі свого підрозділу, було знайдено у футболці від уніформи співробітників Укрпошти.

За словами Петрини, процес фільтрації тривав дев’ять днів.

Українські військові обходили будинки за маршрутами, якими проникали російські ДРГ, спілкуючись із місцевими мешканцями, щоб з’ясувати, хто з них друг, а хто ворог.

Петрина розповів, що в одній із будівель українські бійці вступили у перестрілку з росіянами. Весь загін було ліквідовано після того, як у підвал, де вони переховувалися, закинули гранати. Нагорі вони знайшли розкидану по кімнатах залишену російську уніформи.