Румунія знищила два російські безпілотники у Чорному морі

Румунія у власній економічній зоні у Чорному морі виявила два дрони типу "Гербера". Вони перебували біля важливого інфраструктурного об'єкту.

Йдеться про газовий проєкт Neptun Deep. Про це повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце.

Що відомо про інцидент?

Чиновник розповів, що безпілотники помітили на відстані приблизно 166 кілометрів на схід від Констанци. Першим про дрони повідомив екіпаж одного з суден, що працювало в цьому районі.

Було виявлено два дрейфуючих БПЛА та кілька інших уламків. Міністерство національної оборони зв’язалося з українськими партнерами, які підтвердили, що ці системи їм не належать,

– повідомив Міруце

Після перевірки румунська влада вирішила знищити безпілотники, щоб не ризикувати безпекою судноплавства та робіт навколо газової платформи. У Міноборони країни зазначили, що дрони могли становити загрозу для об’єкта та людей у районі.

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Дрони типу "Гербера" є російськими БпЛА, які росіяни використовують для розвідки або як приманки.

У прикордонному з Одеською областю повіті Тулча 2 серпня Міністерство оборони Румунії двічі оголошувало повітряну тривогу через БпЛА поблизу українського кордону. Також Бухарест підіймав у небо винищувачі F-16.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російські дрони 33 рази порушували повітряний простір Румунії.