Чергову російську маніпуляцію розкрили у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Повітряну частину параду скасували у Москві, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Самарі, Ростові-на-Дону та інших великих містах.

Значно більше тут Сонячно, але погода – "не льотна": у всіх містах Росії скасували авіапаради

Офіційна версія Кремля – погані погодні умови

Офіційна версія Кремля – погані погодні умови, через це скасували повітряну частину параду. Проте у ЦПД зауважують: лише 2020 року Росія витратила понад 540 мільйонів рублів на "розгін хмар".

Також не пошкоджували грошей і 9 травня 2021 року, тоді погодні умови під авіапарад підлаштували за 417 мільйонів рублів.

Російським літакам на шляху можуть трапитись українські ПЗРК

Російські опозиціонери висловили іншу версію подій, яка погоди зовсім не стосується. У деяких містах на шляху російських літаків могли трапитись українські переносні зенітно-ракетні комплекси.

Тому історія про "погану погоду" – лише маніпуляція, оскільки для Росії витратити 500 мільйонів рублів на сакральну дату Путіна – не проблема,

– зауважили у Центрі протидії дезінформації.

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У ЦПД наголосили, що щодня, за різними оцінками, Росія витрачає на війну в Україні від 500 мільйонів до 20 мільярдів в американській валюті.

Зверніть увагу! Раніше ЗМІ повідомляли, що причиною скасування авіапарадів могла бути неполадка так званого літака "судного дня". Це повітряне судно може використати керівництво Росії у випадку ядерного удару. Літак мав взяти участь у параді вперше з 2010 року і навіть брав участь у репетиціях.

Що відомо про скасування авіапараду у Москві:

За повідомленням російських ЗМІ, міноборони Росі анонсувало участь у параді надзвукових винищувачів та стратегічних бомбардувальників.

6 травня над Москвою бачили і літак "судного дня". Експерти схилялись до того, що це буде попередження від Путіна Заходу.

У всіх містах, включно з Москвою та Петербургом, авіацію на параді скасували – вже 9 травня.

Хоча у Москві, як видно з відеотрансляції, була сонячна погода.

Дивіться у відео: аналіз промови Путіна 9 травня