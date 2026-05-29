Квиток в один кінець: як Росія обманом вербує найманців з Африки воювати проти України

Росія продовжує обманом вербувати найманців з Африки. На війні проти України ліквідували ще одного громадянина Нігерії.

Про це розповіли у ГУР.

Що відомо про вербування російських найманців?

Квиток в один кінець під виглядом працевлаштування в Росії видали уже сотням нігерійців.

Останній із ліквідованих – Айебусіва Олабоде Віктор 1992 року народження. Цей завербований загинув на Харківщині поблизу населеного пункту Графське.

Його історія — не виняток, а послідовна практика російських вербувальників: обіцянки роботи, виліт до Росії, відібрані документи, примусовий контракт і фронт,

– зауважили у ГУР.

Він підписав контракт наприкінці лютого 2026 року.

Перед цим, 12 лютого, ГУР повідомляло про двох інших нігерійських громадян – Хамзата Казіна Калаволе та Мбаху Стівена Удоку, які теж були ліквідовані в Україні.

А 15 лютого МЗС Нігерії офіційно висловило серйозне занепокоєння щодо випадків незаконного вербування своїх громадян. Країна вимагала припинити це, але Росія продовжила публічно брехати та нехтувати вимогами.

Так, російський посол у Нігерії цинічно заперечив причетність Кремля до незаконного вербування. Але він не узгодив цю брехню із московською пропагандою, яка розповідала про схему вербування людей для війни проти України.

Як працює схема вербування?

Самі ж пропагандисти розповідали, що жителів африканських країн обманом заманюють до Росії через оголошення про роботу, які поширюються у Facebook та WhatsApp. Їм оформлюють візу, купують квиток в один кінець і обіцяють працевлаштування. У Росії у них забирають документи нібито для оформлення документів і поселяють.

Згодом іноземцю повідомляють, що жодної вакансії не існує, віза анульована, а грошей на повернення додому у них немає. Йому дають "вибір": або депортація з боргами, ув'язнення, або контракт з російською армією. Часто на заваді стає мовний бар'єр – завербовані навіть не розуміють, що від них вимагають.

Наразі відомо, що мінімум 215 нігерійців підписали контракт з МО Росії. З них щонайменше 25 уже ліквідовані або вважаються зниклими безвісти. Кількість нігерійських найманців продовжує зростати.

У ГУР нагадали: єдина реальна можливість вижити на злочинній війні проти України як для іноземних найманців, так і для росіян – добровільна здача в полон. Здійснити це можна в межах проєкту "Хочу жить", написавши в безпечний чат-бот у Telegram.

До слова, у 2025 році редакція 24 Каналу за допомогою джерел у розвідці проаналізувала російську програму релокації Alabuga Start для дівчат віком 18 – 22 роки з країн Африки, Азії та Латинської Америки.

Їх росіяни забирають у справжнісіньке рабство. Під виглядом міжнародного навчання та вигідної роботи іноземок залучають до збирання іранських дронів-камікадзе типу "Shahed".

Команді 24 Каналу також вдалося поспілкуватися з колишньою учасницею цієї програми. Вона розповіла, що самостійно нічого не шукала – представники країни-терористки самі вийшли на неї.