"Вдома було погано": прикордонники взяли в полон громадянина Бурунді, який воював за Росію

Прикордонники підрозділу "Страж" бригади "Помста" взяли у полон російського найманця – громадянина Бурунді. Він пояснив, що нібито не хотів вбивати українців, а прийшов на війну заради грошей.

Про це розповіли у Держприкордонслужбі.

Дивіться також Виживають 10 відсотків: полонений окупант описав реальний стан справ у російській армії

Як взяли у полон окупанта з Бурунді?

У ДПСУ зазначили, що громадянина однієї з держав у Центральній Африці взяли в український полон на Лиманському напрямку. Той злякався та здався прикордонникам.

Я побачив страх у його очах, у першу чергу. Він підняв свою зброю і на ньому вже не було нічого. Він розумів, куди він йде. Звісно, я його поклав, обшукав, забрав зброю. З нами він 3 – 4 дні просидів в окопі,

– розповів прикордонник Євлах.

Згодом полоненого перемістили у безпечне місце. Він жестами показував, що дуже голодний, оскільки чотири дні пробув без їжі та води. Українські бійці поділились з ним тушонкою і чаєм.

"Я кажу, ми ж не погані, ми добрі люди всі. Він почав говорити не "спасибо командир", а "дякую", – пригадав Євлах.

Історія прикордонників, які взяли у полон окупанта: дивіться відео

Прикордонникам полонений зміг пояснити, що вдома йому жилось погано, а на війну проти України прийшов заради грошей. Однак зрозумів, що його кинули росіяни.

Нагадаємо, 5 червня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. В Україну повернулись 185 захисників та один цивільний. Деякі військові перебували у російській неволі з 2022 року. Серед тих, хто повернувся – 33 бійці 1-го корпусу НГУ "Азов", з яких двоє бійців, які боронили Маріуполь.