– И вчера губернатор сказал что все! Мы открываем экономику полностью. Но он сказал, что хуже всего обстоит дело в семи округах Нью-Йорка, 6 из них – бруклинские с превалирующим русскоязычным населением в этом районе.

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Вот здесь как бы собака немножко зарыта

Эту часть Бруклина я любовно называю гетто, то есть люди живут в замкнутом информационном пространстве, они помешаны на конспирологических теориях. И они готовы ради своих политических привязанностей пожертвовать своим здоровьем. То есть эта статистика – бесспорный аргумент того, что насколько сильно и сейчас еще противостояние между трампизмом и байденизмом!!

Тут я должна сделать небольшое отступление для тех, кто не понял, причем тут означенное противостояние. Нью-Йорк, когда я приезжала сюда в начале мая, он тотально ходил в масках. А вот русскоязычный район в Бруклине, где мы гуляли с моими друзьями, там в масках не встретить было никого. И вот один мой коллега чуть ли не языком старой майданной поговорки объяснил мне, в чем тут дело: кто не в маске – тот трампист. Реально!

У них на Манхэттене люди были тотально в масках, потому что город в основном демократический, а Байден – сторонник масок. А русскоязычное население Бруклина, оно в основном за Трампа, который масками манкировал, поэтому масок оно не носит.

А почему оно за Трампа – этот Сева выразил достаточно ясно: потому что оно живет "в замкнутом информационном пространстве". И это пространство российского телевидения, как известно, помешанного на Трампе и сумевшего передать свою приязнь помешанной на себе американской аудитории.

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А дальше Сева Каплан откровенно попросил Стаса Натанзона помощи и поддержки в пропаганде прививок среди зомбированного русским ящиком русскоязычного населения. Типа вы в ответе за тех которых приручили.

- То есть к ним нужен особый подход, – продолжил Сева, – То есть все карты, Стас, в ваших руках. Большого телевидения!

- Ну да, ну да, – подхватил Стас с явным осознанием своей новой великой миссии. – Мы пытаемся делать что можем. Пытаемся объяснять людям, что прививаться надо!

Ну, то есть по-хорошему российское ТВ, которое в свое время убедило свою американскую аудиторию голосовать за Трампа, теперь должно было бы убедить ту же аудиторию, что Трамп сторонник прививок. Потому что никакого другого языка, кроме как язык российских федеральных каналов, эта аудитория не понимает.

Проблема тут, что Трамп – сторонник американских (западных) прививок. То есть самого Трампа продвигать можно, но вместе с прививками нет. Конфликт интересов прививок.

Поэтому росТВ уговаривает аудиторию, что прививаться нужно, не от лица Трампа, а от своего лица. А раз аудитория не слушается, значит пропаганда прививок работает на росТВ плохо. Потому что когда пропаганда у них работает хорошо, ее слушаются. Значит надо добавить перцу. Например, кто не привит "Спутником" – тот бандеровец. И пр.