Ця ганьба російської авіації увійде в світову історію! Далі – російською мовою.

Впервые в 21-м веке в России произошло не имеющее аналогов событие – 22 сентября новейший российский истребитель Су-35С ВКС РФ во время учебного воздушного боя сбил... другой российский истребитель Су-30М2! Казалось, в современной авиации это невозможно, но российские пилоты доказали – они способны превзойти невозможное!

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Российские пилоты пробивают дно

Картина происшествия такая. 22 сентября на авиабазе Хотилово Тверской области отрабатывался учебный воздушный бой на ближней дистанциях между истребителем Су-35С и Су-30М2. В ходе боя Су-35С поймал в прицел Су-30 и нажал на спуск – в учебном бою в этом случае вместо снарядов пушки работает только камера видеоконтроля. Однако внезапно раздалась очередь, и 30 мм снаряды поразили Су-30. Экипаж не пытался спасти машину и сразу катапультировался. Су-30 пролетел два километра, потерял управление и разбился. Оба пилота спаслись. Как оказалось, российские военные совершили целую серию грубейших ошибок правил проведения учений, которые привели к инциденту.