Коордштаб вперше назвав кількість полонених росіян в Україні

Проєкт "Хочу жить" оприлюднив зведену та детальну статистику щодо військовослужбовців російської армії, які опинилися в українському полоні з початку повномасштабної війни. Їхня кількість становить понад 10 тисяч.

Окрім того, щороку це число зростає. Відповідну інформацію надали в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, пише 24 Канал.

Що відомо про російських військовополонених?

За неповний 2025 рік у полон потрапило більше військових Росії, ніж за 2022 – 2023 роки разом.

У середньому щотижня здаються 60 – 90 осіб, а в серпні 2024 року цей показник сягав до 350 полонених на тиждень.

Статистика свідчить, що починаючи з червня 2023 року, російські військові потрапляють у полон частіше, ніж українські – до російського.

Найбільшу кількість полонених взяли в Покровському та Бахмутському районах Донеччини, Курській області Росії та Пологівському районі Запорізької області.

Зауважимо, що у 2025 році різко збільшилася частка іноземців серед полонених. Щотижня виявляють 2 – 3 найманців, завербованих за межами країни-агресорки. Загалом майже 7% усіх російських військовополонених в Україні – це громадяни 40 різних країн.

Цікаво! Нещодавно підрозділи Сил спеціальних операцій України ліквідували ворожу групу в населеному пункті Ярова. Серед знищених окупантів був іноземець африканського походження, який воював на боці росіян і мав позивний "Малік".

Про примус або введення в оману під час мобілізації заявили 24% полонених. З них 40% мають кримінальне минуле – найчастіше це злочини, пов'язані з крадіжками, наркотиками, пограбуваннями, розбоями, тяжкими тілесними ушкодженнями та вбивствами.

До того ж лише 7% полонених мають вищу освіту, тоді як 30% не закінчили навіть шкільне навчання. До початку війни 38% не мали роботи. Майже половина полонених мають дітей, з них 8% – багатодітні (троє і більше дітей).

Серед полонених також сотні осіб із тяжкими хронічними захворюваннями, включно з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, діабетом та психічними розладами.

Типовий російський військовополонений це:

83% – рядовий склад;

13% – сержанти;

майже 3% – офіцери;

вік – від 18 до 65 років;

близько 76% – контрактники (включно з завербованими в тюрмах і ПВК);

19% – мобілізовані;

майже 5% – строковики.

У результаті обмінів до Росії повернули трохи більше ніж 6 тисяч військовополонених, понад половину передали у 2025 році. Водночас підтверджено щонайменше 237 випадків, коли колишні полонені після обміну загинули або зникли безвісти, будучи знову відправленими на фронт. Четверо російських військових перебувають в українському полоні вже вдруге.

Російська сторона насамперед домагається обміну етнічних росіян, які не мають тяжких поранень і перебували в полоні недовго. Іноземних найманців Росія на обмін не вимагає.

Тисячі військовополонених армії РФ, зокрема поранені, тяжкохворі та строковики, досі залишаються в Україні.

Зауважте! Уже четвертий рік поспіль Росія відмовляється від обміну за формулою "всіх на всіх".

Водночас російські військовополонені нещодавно публічно звернулися до Володимира Путіна, поцікавившись, чому їх досі не обміняли. Серед тих, хто з'являється у відеозверненні, – важкопоранені та хворі військові, мусульмани та бійці підрозділу "Ахмат".

Як у Росії говорять про своїх солдат, які потрапили в полон?