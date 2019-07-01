Російські авто заборонили ввозити в Україну
З 1 липня на територію України заборонено ввозити транспорт, що походить з Російської Федерації.
У прес-службі Державної фіскальної служби повідомили, що про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів.
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Відтепер для підтвердження країни походження транспорту до митного оформлення потрібно надати відповідний документ.
Документи, що підтверджують країну походження товару:
- сертифікат про походження товару;
- засвідчена декларація про походження товару;
- декларація про походження товару;
- сертифікат про регіональне найменування товару.
Який транспорт потрапив під заборону?
• Легкові автомобілі.
• Вантажівки.
• Автобуси.
• Мотоцикли.
• Трактори.
• Спеціальна техніка.
Які марки авто не можна ввозити?
• Lada.
• ГАЗ.
• УАЗ.
До слова, Кабмін 15 травня 2019 року збільшив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну. Також запровадив спеціальні мита на всі російські товари, окрім вугілля та скрапленого газу.
Які ще товари заборонили ввозити в Україну?Заборона поширюється на портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у формі клінкерів.
Окрім того, до списку заборонених для імпорту товарів потрапили фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з листкової деревини.