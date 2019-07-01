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      Російські авто заборонили ввозити в Україну

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      Російські авто заборонили ввозити в Україну
      Російські авто заборонили ввозити в Україну / www.autocentre.ua

      З 1 липня на територію України заборонено ввозити транспорт, що походить з Російської Федерації.

      У прес-службі Державної фіскальної служби повідомили, що про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів.

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      Відтепер для підтвердження країни походження транспорту до митного оформлення потрібно надати відповідний документ. 

      Документи, що підтверджують країну походження товару:

      1. сертифікат про походження товару;
      2. засвідчена декларація про походження товару;
      3. декларація про походження товару;
      4. сертифікат про регіональне найменування товару. 

      Який транспорт потрапив під заборону? 

          • Легкові автомобілі.
          • Вантажівки.
          • Автобуси.
          • Мотоцикли.
          • Трактори.
          • Спеціальна техніка.

      Які марки авто не можна ввозити?

         • Lada.
         • ГАЗ.
         • УАЗ.

      До слова, Кабмін 15 травня 2019 року збільшив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну. Також запровадив спеціальні мита на всі російські товари, окрім вугілля та скрапленого газу.

      Які ще товари заборонили ввозити в Україну?Заборона поширюється на портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у формі клінкерів.

      Окрім того, до списку заборонених для імпорту товарів потрапили фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з листкової деревини.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Санкції Росії проти України Кабінет Міністрів України Санкції Мито
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