Російські авто заборонили ввозити в Україну

З 1 липня на територію України заборонено ввозити транспорт, що походить з Російської Федерації.

У прес-службі Державної фіскальної служби повідомили, що про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів.

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Відтепер для підтвердження країни походження транспорту до митного оформлення потрібно надати відповідний документ.

Документи, що підтверджують країну походження товару:

сертифікат про походження товару; засвідчена декларація про походження товару; декларація про походження товару; сертифікат про регіональне найменування товару.

Який транспорт потрапив під заборону?

• Легкові автомобілі.

• Вантажівки.

• Автобуси.

• Мотоцикли.

• Трактори.

• Спеціальна техніка.

Які марки авто не можна ввозити?

• Lada.

• ГАЗ.

• УАЗ.

До слова, Кабмін 15 травня 2019 року збільшив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну. Також запровадив спеціальні мита на всі російські товари, окрім вугілля та скрапленого газу.

Які ще товари заборонили ввозити в Україну?Заборона поширюється на портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у формі клінкерів.



Окрім того, до списку заборонених для імпорту товарів потрапили фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з листкової деревини.