Російські чиновники працюють над новим способом, щоб уникнути санкцій

Російські чиновники розробляють криптовалюту, щоб уникнути міжнародних фінансових санкцій. Президент Росії Володимир Путін доручив державним установам працювати над "крипторублем".

Про це пише видання Financial Times, інформує "Українська правда".

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Криптовалюта стане ще одним способом для проведення фінансових операцій в рублях та уникнення санкцій.

При цьому видання наголошує, що Росія ще далека від випуску "крипторубля". Однак він допоможе протистояти спробам США перешкоджати російській економіці.

ЗМІ пише, що робота над створенням власної криптовалюти у Росії відбувається на тлі того, як у США намагаються зрозуміти фінансову технологію цифрових валют, яка наразі переживає своє активне зростання.