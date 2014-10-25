Російські депутати образилися і не приїдуть до України спостерігачами на вибори

Депутати Держдуми РФ не працюватимуть на позачергових виборах до Верховної Ради України в якості спостерігачів ні самостійно, ні у складі інших місій.

Про це повідомив глава комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків з співвітчизниками Леонід Слуцький.

"Спостерігачі від Держдуми не працюватимуть на виборах у Раду", - сказав він, додавши, що російські парламентарії не поїдуть до України ні як самостійна делегація, ні в складі інших місій спостереження, в тому числі ОБСЄ.

Раніше в апараті Держдуми повідомляли, що на ім'я спікера палати Сергія Наришкіна не надходило листів або запрошень брати участь у спостереженні за виборами в Україні.

Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться завтра. Сьогодні в Україні день тиші.