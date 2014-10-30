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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Російські літаки в чужому повітряному просторі – це відволікання уваги, — експерт

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      За словами військового експерта, екс-заступника Міністра оборони Леоніда Полякова, Росія намагається відволікти увагу своїми авіаманеврами.

      На мою думку, вони намаються відволікти увагу від України. Є багато ознак того, що вони роблять такі демонстративні дії, які для фахівців не мають якогось змісту, – сказав експерт. 

      Він додав, що вони відволікають від певних намірів в районі Маріуполя або десь в Криму чи навіть в Придністров'ї, щоби влаштовувати якісь провокації.  

      Читайте також: Керівництво нашої держави має приймати більш рішучі міри, а не просто спостерігати, — експерт

      Теги: Новини політики Україна – Росія авіація Новини Маріуполя
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 30 жовтня 2014
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