Російські літаки в чужому повітряному просторі – це відволікання уваги, — експерт

За словами військового експерта, екс-заступника Міністра оборони Леоніда Полякова, Росія намагається відволікти увагу своїми авіаманеврами.

На мою думку, вони намаються відволікти увагу від України. Є багато ознак того, що вони роблять такі демонстративні дії, які для фахівців не мають якогось змісту, – сказав експерт.

Він додав, що вони відволікають від певних намірів в районі Маріуполя або десь в Криму чи навіть в Придністров'ї, щоби влаштовувати якісь провокації.

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