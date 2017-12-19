Російські офіцери із СЦКК на Донбасі повернулися в РФ

Російські офіцери зі складу Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації на лінії зіткнення сторін на Донбасі перетнули кордон з Україною і повернулися в Росію.

Про це повідомляє "РИА Новости".

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Зазначається, що група російських офіцерів в повному складі перетнула пункт пропуску Гоптівка на російсько-українському кордоні. Найближчим часом вони прибудуть до Москви.

Нагадаємо, 19 грудня Росія припинила участь у Спільному центрі контролю і координації (СЦКК). Причиною рішення став запланований з 1 січня 2018 року новий порядок в'їзду в Україну громадян Росії, в тому числі введення попереднього електронного повідомлення про намір відвідати країну.



Раніше в ОБСЄ заявили, що Росія більше не має наміру брати участь у Спільному центрі контролю і координації (СЦКК). Відтак, російське міністерство оборони направило листа, в якому зазначається, що вони хочуть відкликати своїх офіцерів з Донбасу, які перебувають тут офіційно.