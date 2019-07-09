Російські пропагандистські ЗМІ не пустили на міжнародну конференцію: з'явилася реакція РФ
Російських пропагандистів Russia Today і Sputnik не пустили на міжнародну конференцію зі свободи медіа у Британії. Тамтешнє МЗС не надало ЗМІ з РФ акредитацію, і пояснили це тим, що ці журналісти активно розповсюджують неправду.
Чому російські ЗМІ не пустили на конференцію
Таке рішення було прийнято через їх "активну роль в поширенні дезінформації".
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Про те, що російські журналістів не пустили на конференцію повідомила головна редакторка телеканалу RT.
Натомість "Спутнік" розповів, що телеканалу відмовили, бо "не було місць".
У МЗС додали, що в конференції беруть участь журналісти з усього світу, в тому числі є представники інших російських видань.
Як на це відреагували у Росії?
Представники Russia Today вже висловили організаторам конференції своє обурення через незапрошення на захід.
Згодом офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова іронічно прокоментувала рішення британських колег.
Читаю RT: "Британський МЗС відмовив нам в акредитації на "глобальну конференцію з питань свободи преси". По телефону нам сказали: "Sorry, we are full". У мене питання до Маргарити Сімоньян. Марго, а чому співробітники RT вирішили, що вимовлене по телефону спеленгуется як "full"? На мій погляд, там повинна подвоюватися голосна "о", а не згодна "l"?
– написала вона.
Захарова має на увазі слово "fool", що перекладається як "дурень".
Зазначимо, що Міжнародна конференція зі свободи медіа стартує 10 липня у Лондоні. Там очікують понад тисячу журналістів та 60 міністрів з різних куточків світу. Серед тих, хто не отримав запрошення – ЗМІ Північної Кореї, Венесуели і Сирії.