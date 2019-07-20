Російські війська у Чорнобильській зоні: військові перевіряють інформацію

Компетентні служби перевіряють інформацію, що шириться у соціальних мережах, про нібито пересування російських військ біля північного кордону України. Мовиться про територію білоруської частини Чорнобильської зони відчуження.

61-ша окрема піхотна єгерська бригада на своїй сторінці у Facebook повідомила, що інформацію про наявність російських військ на північному кордоні України довели до відома командування усіх рівнів.

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61-ша окрема піхотна єгерська бригада (61 ОПЄБр) – це з'єднання ЗСУ, призначене для ведення бойових дій у лісовій та болотистій місцевості. З квітня 2019 року перебуває у бойовому складі ЗСУ, головною метою бригади є посилення оборони України на північному кордоні.

Що кажуть про російські війська у Чорнобильській зоні?

У соціальних мережах поширилася інформація про начебто наявність поблизу українсько-білоруського кордону на, власне, білоруській частині Чорнобильської зони відчуження російських збройних формувань.



Приклад посту з інформацією про російські війська в Білорусі

Чи ця інформація правдива?

Зараз відомості про присутність російських військ біля північного кордону України перевіряють компетентні служби.



Мовиться про позначену на мапі ділянку українсько-білоруського кордону

Що робитимуть ЗСУ, якщо інформацію підтвердить розвідка?

Першою на місце, де буде необхідне посилення оборони кордону, прибуде саме 61 бригада. Вона почне готувати позиції для прибуття інших підрозділів ЗСУ. Також буде сформовано окремий оперативний штаб.

У будь-якому випадку 61 ОПЄБр готова протягом кількох години "приступити до оборони України та дати гідну відсіч агресору".