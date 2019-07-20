00:23
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Банальна смерть президента Туркменістану. Скромний російський мільярдер
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, 22 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Російські війська у Чорнобильській зоні: військові перевіряють інформацію

      13579 Читать новость на русском
      Російські військові присутні на білорусько-українському кордоні?
      Російські військові присутні на білорусько-українському кордоні? / Ілюстративне фото

      Компетентні служби перевіряють інформацію, що шириться у соціальних мережах, про нібито пересування російських військ біля північного кордону України. Мовиться про територію білоруської частини Чорнобильської зони відчуження.

      61-ша окрема піхотна єгерська бригада на своїй сторінці у Facebook повідомила, що інформацію про наявність російських військ на північному кордоні України довели до відома командування усіх рівнів.

      До теми: На Донбасі розпочинається перемир'я: що говорять бойовики

      61-ша окрема піхотна єгерська бригада (61 ОПЄБр) – це з'єднання ЗСУ, призначене для ведення бойових дій у лісовій та болотистій місцевості. З квітня 2019 року перебуває у бойовому складі ЗСУ, головною метою бригади є посилення оборони України на північному кордоні.

      Що кажуть про російські війська у Чорнобильській зоні?

      У соціальних мережах поширилася інформація про начебто наявність поблизу українсько-білоруського кордону на, власне, білоруській частині Чорнобильської зони відчуження російських збройних формувань.


      Приклад посту з інформацією про російські війська в Білорусі

      Чи ця інформація правдива?

      Зараз відомості про присутність російських військ біля північного кордону України перевіряють компетентні служби. 

      мапа
      Мовиться про позначену на мапі ділянку українсько-білоруського кордону

      Що робитимуть ЗСУ, якщо інформацію підтвердить розвідка?

      Першою на місце, де буде необхідне посилення оборони кордону, прибуде саме 61 бригада. Вона почне готувати позиції для прибуття інших підрозділів ЗСУ. Також буде сформовано окремий оперативний штаб.

      У будь-якому випадку 61 ОПЄБр готова протягом кількох години "приступити до оборони України та дати гідну відсіч агресору".

      blog_ava
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників проходить в Раду
      22 липня
      14729
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Збройні сили України Новини Білорусі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 20 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      22 липня , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 543
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      22 липня , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2755
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      22 липня , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2023
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      22 липня , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      22 липня , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      369
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук