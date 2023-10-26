Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі 24 Каналу прокоментував цю історію. Він порадив окупантам дуже обережно споживати солодке.

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Торт з сюрпризом

Як написав у своєму телеграм-каналі колаборант Владімір Рогов, солодку посилку доставив невідомий кур’єр. Окупанти, а це "діючі льотчики на серйозних посадах", розрізали торт, але куштувати його не стали. Вони почали шукати кур’єра, який згодом нібито зізнався, що торт і декілька пляшок алкоголю були отруєні. Наразі росіяни шукають кондитерів та інших причетних до цієї історії.

"Коментувати чиї це були кондитери ми не будемо. Але те, що кожен воєнний злочинець, який вчиться, готується і відправляється вбивати українців має бути, звичайно, обережним і з солодким, і з солоним, і усіма іншими смаколиками. Бо справедливість знайде вбивць всюди. Тому єдиний вихід для росіян безпечно їсти торти і тістечка – це не вбивати українців", – наголосив представник Головного управління розвідки Міноборони.

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