Росіяни обговорюють нового мінстра оборони

Раніше вони кидались фразами на кшталт "Резніков – галицький нацист", зараз же вони нарили просто зрадницьку зраду. Там заявили, що з 1984 до 1986 року Резніков отримував звання сержанта запасу департаменту кадрової політики Міноборони України.

Актуально Україну скоро проситимуть вступити до НАТО, – прогнозує Резніков

І от здавалося б, що тут такого. Так, в совку доводилось йти на строкову службу, де зрада? Російські пропагандисти переконані, що перед Резніковим поставили чіткі завдання – зробити з України базу НАТО та розширити партнерство з США.

Відкрию страшну таємницю для московитів. Міністр оборони – посада політична, так це про поглиблення партнерства, про забезпечення потреб Збройних сил на тому рівні, щоб вони могли бити окупанта.



Резніков очолює Міноборони України / Фото "Української правди"

Для цього міністру не потрібно бути генералом, в якого медалі до підлоги дістають, за зразком Північної Кореї чи тієї ж Московії. В нас взагалі визначено, що міністр оборони – це посада цивільна. І точно не болотяним журналістам оцінювати його компетенцію.

Далі, завдання перетворити Україну на базу НАТО. Яскрава маніпуляція, однак зрозуміло що її буквально сприймати не варто, таких великих військових баз існувати не може.

Та все ж, якщо грати за правилами болотних і сприймати цю фразу як подальшу інтеграцію України до НАТО, то скажу таке: жодний політик у світі не наблизив Україну до НАТО так, як це зробив ваш улюблений Путін.

Якщо б не російсько-українська війна, підозрюю, наші політики і надалі б гралися у третій шлях – нейтральність, позаблоковість і тому подібні штуки. Переважну більшість суспільства це б влаштовувало.

США надали допомогу Україні зброєю

У російських ЗМІ прокоментували те, що Україні надали 80 тонн боєприпасів. Відкрию ще одну велику таємницю, такі вантажі за останні місяці є абсолютною нормою.

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А ці пересмикування, що от "демократія складається зі зброї" – так, складається. Демократія – це не вседозволеність, зокрема ми не дозволяли себе бити і будемо захищатись, і будемо захищатись зі зброєю в руках.

Пропагандисти заявили: "Нещодавні поставки в Україну турецьких безпілотників "Байрактар" викликали такий ажіотаж, що бойовим машинам почали пісні присвячувати, проте нову музику самі придумати не змогли, цікаво як до такого каверу поставився автор понівеченої дитячої пісні Володимир Шаїнський".

"Байрактар, москалям несе гостинці, Байрактар, подарунки для ординців". З цією піснею взагалі окрема історія. Очевидно пародійна, записана по приколу і без якихось надзусиль пісня порвала і Скабєєву, і цих клоунів також. Та зараз не про неї.

Дивіться як цікаво крутять тут пропагандисти: "Недавні поставки викликали підйом". Та ні, не це викликало піднесення, а вдале бойове застосування чи про нього якось вже вам не хочеться говорити?

"Ті хто помітив, і хто вважав за краще не помітити, що відбуваються, звичайно ж, не можуть не розуміти для чого насправді США допомагають так званій молодій демократії. Ну для США Україна – це перш за все проєкт стримування Росії, ситуація триває 8 років, вона постійно дещо погіршується," – переконані російські ЗМІ.

Як цікаво виходить, здається, вони самі заблукали у своїх словах. Проєкт стримування Росії. А давайте ви будете говорити фрази до кінця. Стримування у чому? До чого такого йде Росія, щоб її треба було стримувати?



Путін написав статтю про Україну / Фото Getty Images

Якщо Путін у своїй шизоїдній статті писав про Україну – анти-Росію, то його пропагандисти йдуть далі. Мовляв, Україна – проєкт стримування Росії. Так, це ж Україна окупувала російські території, Україна розпочала війну.

Дивіться, Україна дійсно буде стримувати Росії та її імперські заскоки. Але не тому, що так хоче США, а тому що українцям потрібна Україна. Ми до цього йшли сотні років і ще остаточно не прийшли, боротьба все ще триває.