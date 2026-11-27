У його іспанську квартиру вселилися українські біженці, і тепер Затулін не може нею розпоряджатися та вимагає, щоб посол Іспанії вжив заходів. Про це пише Віктор Таран.
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Зупинімося на хвилинку й відчуймо всю глибину цієї драми. Людина роками голосувала за "звільнення" чужих домівок, а тепер хтось звільнив її власну.
Затулін фактично вперше пережив те, що його держава щодня робить з мільйонами українців. Різниця лише в тому, що до його квартири заїхали з валізами, а не на танках, і нікого при цьому не розстріляли.
Окремо зворушує сама ідея поскаржитися послу країни НАТО. Квасний патріот, який з ранку до вечора розповідає про "загниваючий Захід", чомусь тримає нерухомість не в Мелітополі і не в Мар'їному, а на іспанському узбережжі. Мабуть, захищати "русскій мір" найзручніше там, де тепло, море і хамон.
Іспанському послу я б порадив відповісти в найкращих традиціях російської дипломатії. Мовляв, жодних біженців там немає, люди самі туди прийшли, це їхній вибір і їхня історична квартира. А якщо пан депутат наполягатиме, можна запропонувати провести в під'їзді референдум.
А втім, ця історія цілком серйозна, бо показує ціну всієї кремлівської риторики. Вони ненавидять Захід рівно до того моменту, поки не треба купити там квартиру.
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.
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