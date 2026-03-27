У Празі невідомий кинув коктейлі Молотова в будівлю так званого "російського дому", – ЗМІ
- У столиці Чехії зловмисник кинув коктейлі Молотова в будівлю Російського центру науки і культури, пошкодивши її.
- Поліція розслідує інцидент як підпал, вилучає докази та розшукує винуватців.
У ніч проти 27 березня в районі Прага-6 невідомий зловмисник атакував будівлю Російський центр науки і культури. По "російському дому" прилетіли пляшки із запалювальною сумішшю.
Невідомий втік з місця події, залишивши по собі пошкоджену будівлю. Про таке інформує низка медіа, зокрема Actu.News.
Що відомо про атаку на "російський дім" у Празі?
Інцидент стався вночі у спокійному житловому районі Праги. Повідомляється, що коктейлі Молотова влучили по вікнах бібліотеки в будівлі.
За словами керівника "російського дому" Ігоря Гиренка, дата нападу вибрана не випадково, адже саме 27 березня в будівлі мав відбутися заключний захід до так званих "Днів російської культури в Чехії".
За щасливим збігом обставин, три з шести коктейлів Молотова не вибухнули,
– прокоментував він інцидент.
Центр, розташований на вулиці На Заторце, працює з 1971 року як представництво російської агенції Россотрудничество та займається культурними й освітніми заходами.
На місце прибули пожежники й поліція, яка розслідує можливий підпал і вилучає докази, зокрема записи з камер спостереження.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження майна та розшукує причетних.
Важливо! Останніми роками діяльність празького центру, формально пов'язана з культурою, фактично розширилася до системного просування прокремлівських наративів і політичних меседжів.
За даними investigatecace.cz, у центрі також перекладали та поширювали матеріали з недостовірною інформацією про війну в Україні.
Як Росія розширює шпигунську мережу у світі?
Протягом останніх десятиліть Кремль формує глобальну мережу впливу через політичні, культурні, освітні та гуманітарні платформи, які формально декларують підтримку культури та співпраці, але насправді поширюють кремлівські наративи, створюють лояльні середовища та впливають на внутрішні процеси інших держав.
Для цього використовуються державні та приватні структури, зокрема Росспівробітництво та "Центр народної дипломатії" з його представництвами – "Русские дома", які маскуються під культурні центри, але виконують функції розвідки, дезінформації та підриву суверенітету.
Подібні центри відкриті у багатьох африканських країнах, включно з Намібією, Ганою, Малі, Нігером, Буркіна-Фасо, Мозамбіком, Гвінеєю, Чадом.
Цікаво, що "Русский дом" у Бангі (ЦАР) формально приватний, проте його директор Дмитро Ситий раніше мав ключову роль у діяльності ПВК "Вагнер" .