Німецький політолог Сергій Сумленний пояснив 24 Каналу, якою була реакція німецького суспільства на цю новину. Він наголосив, що росіяни здатні на все.

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Реакція німців

За словами політолога, ця тема не стала досить резонансною для обговорення у німецькому суспільстві. Оскільки Німеччина – країна, де немає війни. Їм технічно складно до кінця усвідомити, яку небезпеку можуть нести з собою ворожі розвідувальні дрони. Мовиться і про дистанцію, і про засоби ураження.

"Це ми розуміємо, що була пряма загроза життю, а вони це, швидше за все, більшість не розуміють, тому це дуже складно пояснити. Якщо б росіяни завдали удару по кортежу міністерки, звісно, була б зовсім інша реакція. Навіть якщо б там снаряди лягли не в кортеж, а десь поруч, але це була б абсолютно інша тема", – поясни він.

Сергій Сумленний додав, що більшість німців на боці України і підтримують постачання зброї. Натомість політика канцлера Олафа Шольца викликає обурення.

"Чи німці відчувають загрозу з боку Росії і саме для Німеччини – так. І тут знову Шольц йде проти настроїв більшості населення. Це треба розуміти", – додав політолог.

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