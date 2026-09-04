Це статистика, – авіатор пояснив, як російський дрон зміг прорватись до будівлі СБУ

Росія продовжує змінювати засоби повітряного нападу, тому Україні потрібно постійно нарощувати можливості їхнього перехоплення. Навіть за високої ефективності ППО окремі дрони все одно можуть прориватися й завдавати ударів по важливих об'єктах.

Президент Української авіаційної асоціації пілотів, авіатор Геннадій Хазан в ефірі 24 Каналу пояснив, чому влучання по будівлі СБУ саме по собі не означає, що система захисту не спрацювала. Вирішальними залишаються кількість цілей, відсоток їхнього перехоплення та подальша траєкторія тих безпілотників, які все ж проходять ППО.

Частина дронів проривається навіть крізь ефективну ППО

Україні потрібно швидше впроваджувати нові типи озброєння, здатні працювати по швидших повітряних цілях. Особливо це важливо для прикриття пріоритетних державних об'єктів, серед яких і будівлі спецслужб.

Водночас жодна система ППО не забезпечує абсолютного результату під час кожної атаки. Навіть дуже високий показник збиття означає, що невелика частина цілей усе одно проходить далі.

Я не є адвокатом СБУ чи Повітряних Сил. Є суха військова статистика: якщо збивається 90, 92 чи 94% цілей, то решта проривається крізь систему протиповітряної оборони. Це статистика,

– пояснив авіатор.

Тому саме влучання російського дрона в будівлю СБУ ще не дає підстав робити висновок, що цей напрямок узагалі залишався без прикриття. Водночас такий випадок показує необхідність посилювати захист об'єктів, які Росія може розглядати як пріоритетні цілі.

Місце влучання не завжди показує початкову ціль

Дрон, який пройшов частину системи ППО або був пошкоджений під час перехоплення, може зрештою опинитися в іншій точці, ніж передбачала його початкова траєкторія. Тому за самим місцем падіння не завжди можна встановити, куди саме росіяни його спрямовували.

На ньому ж не написано, що цей дрон був запрограмований саме на цей об'єкт. Він прорвався, прилетів і влучив. На превеликий жаль, таке трапляється під час війни,

– сказав Хазан.

Подібні випадки вже відбувалися і в інших містах. У Львові один із російських дронів після ураження впав на будівлю, яка опинилася на траєкторії його падіння, хоча Хазан припускає, що початкова ціль могла бути іншою.

У випадку з будівлею СБУ, за інформацією Хазана, загиблих і постраждалих не було, оскільки люди перебували в укритті. Після цього інциденту спецслужба, очевидно, додатково оцінюватиме захист своїх об'єктів.

Хазан оцінив атаку дрона на будівлю СБУ: дивіться відео