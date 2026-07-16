"Жирна" ціль: полковник запасу припустив, чим ЗСУ потопили ФСБшний "Ізумруд"

Військово-морські сили України знищили неподалік Новоросійська ворожий "Ізумруд". Це прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені.

Коментуючи в інтерв'ю 24 Каналу удар по прикордонному кораблю Росії, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначив, що під прицілом ВМС опинився ФСБшний сторожовик.

Атака на "Ізумруд": характеристики корабля

Як розповів військовий експерт, на кораблі був передбачений вертолітний майданчик. Це бойовий корабель, водотоннажністю орієнтовно 700 тонн і понад 60 метрів завдовжки.

Серйозна бойова машина. Він був уражений нашими новими дронами, які вже засвітилися раніше в Балтійському морі. Цими ж дронами зараз уразили ФСБшний корабель. Показали реальну можливість Військово-морських сил виконувати бойові завдання на морі саме своїми БЕКами (безекіпажними катерами),

– озвучив Світан.

Україна сьогодні має в арсеналі низку БЕКів. У Головного управління розвідки "Магура", в СБУ є Sea Baby, а тепер і ВМС мають ефективні дрони – Sargan-3000.

Звичайно, це не найголовніший корабель, але Чорноморський флот опустили. Виконувати ці завдання треба, не забуваючи про Новоросійський порт. Крім бухти, де перебувають залишки російської флотилії, там є два термінали. Вони мають згоріти, тому що через Новоросійськ йде величезний трафік – до двох мільйонів барелів нафти. Це треба зупинити,

– наголосив Світан.

Нагадаємо, що 15 липня в ВМС України повідомили про ураження прикордонного корабля Росії "Ізумруд". Саме він 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі українських Військово-морських сил у Керченській протоці.

Внаслідок атаки по "Ізумруду" серед екіпажу корабля є загиблі та поранені. Цей корабель був спущений на воду у 2014 році. Його довжина: 62,5 метра. Максимальна швидкість: до 27 вузлів.

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