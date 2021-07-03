Погоджуюсь, набрид вже той COVID-19, утім, нікуди нам від нього не дітися й краще до нової хвилі бути готовим заздалегідь, аніж потому жалітися, як так сталося, що та хвиля нас зненацька застала. Ба більше, підготувавшись до тієї хвилі, ми ще й москалям носа можемо втерти. Розкажу як.

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Ситуація з COVID-19 у Росії

Але спочатку, чому про ту нову хвилю взагалі думаю? Це тому, що в сусідній з нами Росії 3 день поспіль суцільні антирекорди – там вже мало не по 700 людей кожного дня помирають, і так багато смертей там ніколи не було, навіть взимку під час піку 3 хвилі епідемії.

І щоб ви розуміли, наскільки в Москві зараз тим налякані – так от, там на самоізоляцію тепер примусом відправляють навіть тих, в кого лише легкий нежить – тобто усіх, хто має мінімальні "ознаки ГРВІ" тепер автоматично вважають хворими на COVID-19, допоки іншого не доведе негативний тест. Причому ізолюють та примушують робити тести не тільки тих самих хворих на нежить, але і їхніх співмешканців та членів родини.

Індійський штам

Причиною такої паніки та таких драконівських заходів у Росії став мутований індійський штам, який, виявляється, передається від людини до людини в рази швидше, і страшніші ускладнення хворому гарантує. Але ж нам із вами про все те страшне, що у Росії коїться і думати не хочеться, бо в нас навпаки все добре! То в них по 700 померлих, тоді як в нас нуль. В нас взагалі, на щастя, вже без жертв дні минають.

Але ж треба розуміти, що той мутований штам з Росії, він до нас обов'язково вже незабаром добереться і матиме тут в нас розповсюдження, тому що і росіяни до нас на гостювання приїжджають, та й українці на заробітки до Росії продовжують гастролювати. Тому, коли той російський ковідний апокаліпсис до нас перекочує, то лише питання часу, причому часу найближчого – лік йде на тижні, а може навіть і на дні.

Що треба зробити українцям

Менше з тим, ми ще маємо трохи часу, а головне можливість тому запобігти, щоби такого в Україні не сталося.

Запобігти ми цьому можемо банально вакцинувавшись.

Як ми бачимо росіян їхній "Супутник V" не врятував, але й грець з ним, бо в нас той шмурдяк під забороною.

Натомість ми в Україні маємо у вільному вже доступі якісні вакцини від американської Pfizer та від китайського Sinovac. Й вколотися ними можуть дійсно усі охочі, для цього достатньо лише буквально пів години часу – вже навіть черг немає в тих пунктах масової вакцинації, достатньо просто не полінуватися туди дійти. Можна навіть у вихідні дні.

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Але чому важливо з цим не тягнути і зробити це просто зараз, бо організму ж треба буде іще 2 тижні, щоби ту вакцину переварити й антитіл в достатній кількості наштампувати. А це якраз той от час, поки мутований COVID з Росії до нас подорожуватиме – і от він припреться, а ми захищені, ну краса ж, погодьтеся.

І якщо ми всі зараз вакцинуємося та набудемо того колективного імунітету, то повториться ситуація з російським газом, коли москалі тішилися, що без нього "хохли взимку позамерзають", але ж фіг там. От так і з російським "Супутником" буде – від старшого брата він нам не дістався, але і вимирати без нього ми взагалі не поспішаємо, а навпаки – живіші за усіх живих. Ото в москалів припікатиме, то ж вакцинуймося.