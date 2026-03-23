Росія змушена кидати мобілізованих у бої, поки ЗСУ зривають їхні плани на наступ, – ISW

Росія може перекинути підсилення з мобілізованих військових на фронт в Україну. Йдеться про особовий склад, що перебуває у Криму. Зокрема, він має компенсувати втрати росіян.

Ситуацію проаналізували в Інституті вивчення війни (ISW).

Які сили перекидатиме Росія на фронт?

Аналітики наводять слова речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина. Він повідомив, що увесь особовий склад мобілізованих російське командування залучить, щоб компенсувати втрати.

Також це підсилить російську 810-ту окрему бригаду морської піхоти Чорноморського флоту. Її частина зараз воює на Курському напрямку та в складі оперативно-тактичної групи "Крим".

Росія може розгорнути мобілізований особовий склад, оскільки російські війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою, намагаючись при цьому залучити достатню кількість нових добровольців,

– додали аналітики.

Крім того, як зазначили у Силах оборони, противник може перетворити 810-ту бригаду морської піхоти на дивізію. Так вона може стати вже десятою новою маневровою дивізією росіян з 2022 року.

Аналітики нагадали, що у грудні 2025 року російське командування вже реорганізовувало 155-ту бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту у 55 дивізію. Так само 336-та бригада Балтійського флоту стала 120-ю дивізією морської піхоти.

Що відбувається з весняно-літнім наступом Росії?

Аналітики стверджують, що ЗСУ створюють оперативний та стратегічний вплив на армію Росії, що починають свій весняно-літній наступ.

Паралельно, за даними Волошина, Росія перекидає елементи 55-ї та 120-ї дивізій морської піхоти у зону відповідальності 29-ї загальновійськової армії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Вони можуть вступити в бої вже у квітні 2026 року.

За наявною інформацією ISW, ці дивізії почали передислоковувати з тактичного району Добропілля ще наприкінці лютого та в середині березня. Тоді українські оборонці успішно контратакували у цьому районі.

Волошин додав, що 58-й Південний військовий округ (ПВО) росіян у Запорізькій та Херсонській областях планують доукомплектувати резервами з Московського військового округу. Водночас оперативні резерви вже служать для підтримки поточних боїв.

Крім того, на початку березня росіяни могли перекинути частину елітних підрозділів ПВО та морської піхоти з Донеччини на Південь.

Російські війська змушені вибирати між захистом та розподілом живої сили і матеріалів для наступів в інших місцях фронту,

– вважають аналітики.

Тому перекидання російських сил на Південь для відбиття контратак України, ймовірно, зривають плани росіян щодо весняно-літнього наступу.

