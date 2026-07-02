Російський наступ за рік сповільнився у 16 разів, а втрати продовжують зростати, – ISW

Російський наступ на фронті суттєво сповільнився: за рік темпи просування окупантів впали майже у 16 разів. Водночас ці незначні територіальні здобутки супроводжуються дедалі більшими втратами.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 1 липня.

Читайте також Ворог хоче створити буферні зони на Сумщині та продовжує тиснути на Донеччині: огляд від ISW

Як росіяни втрачають ініціативу на фронті?

За оцінкою ISW, у червні 2026 року російські війська захопили або просунулися на 30,42 квадратного кілометра, тобто в середньому 1,01 квадратного кілометра на добу.

Для порівняння, у червні 2025 року російська армія захопила 481,25 квадратного кілометра, просуваючись у середньому на 16,04 квадратного кілометра на добу.

Як повідомляють аналітики, темпи російського наступу стабільно знижуються з листопада 2025 року: окупантам досі не вдалося нівелювати успіхи українських контратак на Куп'янському та Олександрівському напрямках, проведених наприкінці 2025-го та навесні 2026 року.

Найбільших територіальних успіхів росіяни досягли лише поблизу Костянтинівки на Донеччині, де вони продовжують повільно просуватися в умовах міської забудови, зазнаючи значних втрат.

В ISW наголошують, що темпи російського наступу суттєво сповільнилися порівняно з минулим роком, навіть з урахуванням використання тактики проникнення малими групами. Якщо з січня по червень 2025 року російські війська захопили майже 2190 квадратних кілометрів, то за аналогічний період 2026 року їм вдалося просунутися або проникнути лише на 622,6 квадратного кілометра.

Водночас ці незначні успіхи даються Росії значно дорожче.

За даними Генерального штабу ЗСУ, лише у червні 2026 року окупанти втратили 39 490 військових убитими та пораненими. У середньому це дорівнює близько 1298 втратам на кожен квадратний кілометр захопленої або пройденої території.

Для порівняння, у червні 2025 року цей показник становив близько 68 військових на квадратний кілометр. Таким чином, цьогоріч російська армія втрачає понад у 19 разів більше особового складу на кожен кілометр просування.

Звіти Генерального штабу ЗСУ також вказують на те, що українські війська завдають значних втрат російській техніці в рамках своєї ударної кампанії середньої дальності по російських військових та логістичних об'єктах,

– додали в ISW.

Зокрема, в червні 2026 року російські війська втратили 12 867 паливозаправників і паливних цистерн проти 3395 за аналогічний період минулого року. Втрати безпілотників зросли з 4581 до 60 849, а артилерійських систем – з 1243 до 2053.

До слова, вночі 2 липня в різних районах тимчасово окупованого Криму лунали вибухи. Місцеві припускають, що на півострові могли бути атаковані кілька ворожих об'єктів, зокрема електропідстанції С 220 кВ "Донузлав" та 110/35/10 кВ "Митяєве" в Сакському районі.