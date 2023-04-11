Жінку з російського полону звільнили 10 квітня під час великого обміну. Вона потрапила до рук окупантів у травні 2022 року в Маріуполі.

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6-річний хлопчик просив звільнити маму з полону

Вадим та Аліна, батьки 6-річного Єгора, 22 лютого відвезли свого сина на день народження до бабусі з дідусем на Черкащину. Самі ж повернулися до Маріуполя, де їх застала війна. Хлопчик про події дізнався вже від бабусі.

Батько Єгора Вадим 23 квітня 2022 року потрапив під удар авіабомби. Чоловіка прооперували, проте через три дні він помер від отриманих травм. Після смерті чоловіка Аліна залишилася обороняти Маріуполь в "Азовсталі". Проте 19 травня 2022 року жінка потрапила у російський полон.

Після того Аліна лише одного разу змогла зв'язатися з сім'єю – 7 липня. У той день жінка зателефонувала своєму батьку й запитала, як її син.

Весь цей час Єгор постійно чекав маму й запитував у бабусі, коли вона повернеться. Якось, хлопчик на камеру навіть звернувся з проханням до російського диктатора.

Путін, поверни мою маму,

– попросив Єгор.

Кожного дня хлопчик чекав, що російський диктатор поверне його маму, проте звільнити жінку вдалося лише через 11 місяців полону.



Мама 6-річного Єгора Аліна (справа на фото) / Фото Суспільне

Великий обмін полоненими 10 квітня

У понеділок, 10 квітня, відбувся великий обмін полоненими, під час якого повернулися в Україну 100 захисників. Серед них – 20 жінок і 80 чоловіків.

Усі захисники та захисниці воювали на найгарячіших напрямках: Гостомель, Маріуполь, Суми, Харків, Херсон. Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань.

Служба безпеки України опублікувала відео з моментом зустрічі захисників і повідомила, що під час обміну полоненими вдалося визволити: