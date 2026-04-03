У Росії контрактник Північного флоту підпалив військову техніку і літак

У Росії 20-річного військового Північного флоту засудили до 15 років ув’язнення. Він підпалив військову техніку та літак.

Про це з посиланням на вирок суду повідомляє The Moscow Times.

У чому причина диверсії?

Як повідомляється, контрактник пішов на диверсію після того, як став жертвою телефонних шахраїв. Ті, представившись співробітниками банку, ФСБ та Міноборони, не лише виманили в нього близько 350 тисяч рублів, а й переконали виконати диверсію нібито для запобігання дій ЗСУ.

За матеріалами справи, 14 травня військовий проник на територію автопарку в Мурманській області, де облив пальним три броньовані всюдиходи й підпалив один із них. Уже наступного дня він вирушив на військовий аеродром і підпалив шасі літака. Тип повітряного судна не розголошується.

У російському Міноборони оцінили завдані збитки приблизно у 2,5 мільйона рублів.

Суд визначив, що перші 4 роки з 15 засуджений проведе у в’язниці, а решту строку – в колонії суворого режиму.

