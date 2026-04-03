У Росії контрактник Північного флоту підпалив військову техніку і літак
- У Росії 20-річного військового Північного флоту засудили до 15 років за підпал техніки та літака після того, як його обманом втягнули в диверсію телефонні шахраї.
- Вони видурили у нього гроші й, представившись російськими силовиками, змусили виконати підпали нібито для “запобігання фінансуванню ЗСУ”.
У Росії 20-річного військового Північного флоту засудили до 15 років ув’язнення. Він підпалив військову техніку та літак.
Про це з посиланням на вирок суду повідомляє The Moscow Times.
У чому причина диверсії?
Як повідомляється, контрактник пішов на диверсію після того, як став жертвою телефонних шахраїв. Ті, представившись співробітниками банку, ФСБ та Міноборони, не лише виманили в нього близько 350 тисяч рублів, а й переконали виконати диверсію нібито для запобігання дій ЗСУ.
За матеріалами справи, 14 травня військовий проник на територію автопарку в Мурманській області, де облив пальним три броньовані всюдиходи й підпалив один із них. Уже наступного дня він вирушив на військовий аеродром і підпалив шасі літака. Тип повітряного судна не розголошується.
У російському Міноборони оцінили завдані збитки приблизно у 2,5 мільйона рублів.
Суд визначив, що перші 4 роки з 15 засуджений проведе у в’язниці, а решту строку – в колонії суворого режиму.
Російський Су-25 випадково бомбарбував Киргизстан
Російський Су-25 випадково скинув навчальні боєприпаси під час польотів у Киргизстані, утворивши вирви поблизу села Сари-Камиш.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих і значних руйнувань інфраструктури.