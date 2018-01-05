Російський політик відреагував на повідомлення Порошенка про найбільше досягнення України в 2017

Сьогодні, 5 січня, російський політик Олексій Пушков прокоментував заяву українського президента про "прощання з російською та радянською імперіями".

"Прощання" України з Російською Федерацією, про яке 4 січня повідомив український лідер Петро Порошенко, виглядає доволі дивно". Таку позицію опублікував голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков на своїй сторінці в Twitter. Він вважає, що Росія і досі залишається головним торговим партнером України.

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Порошенко никак не распрощается с Россией - только об этом и говорит. А Россия попрежнему - гл. торговый партнер Украины. Странное прощание. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 січня 2018 р.

Нагадаємо, вчора, 4 січня, Петро Порошенко опублікував головне досягнення України в 2017 році, де зокрема і зауважив про безвізовий режим з Євросоюзом і що такий розвиток подій може призвести до "прощання" з торгівлею з Російською Федерацією.