Команда Дениса Бігуса опублікувала нове розслідування – про "слугу народу" Олександра Дубінського. Журналісти вбивчо демонструють, як чинний депутат інформаційно знищував Революцію Гідності за гроші найближчого оточення Януковича.

Наприклад, огидний фейк "На Майдан вийшли проститутки" придумав і зрежисував Дубінський. Про це – у відеоблозі "Право на гідність" на 24 каналі.

Детальніше Дубінський сам вигадав фейк про "проституток з Майдану", – розслідування журналістів

За це паскудство він хотів 25,5 тисяч доларів. Ще по 17,5 тисяч доларів – за "троллинг Майдану" та ролик для дискредитації тогочасних лідерів опозиції.

Майже 60 тисяч доларів коштувала серія матеріалів проти Асоціації з ЄС. Загалом за повний пакет інформаційного знищення Революції Гідності Дубінський хотів 600 тисяч доларів.

Тепер, принаймні, зрозуміло, звідки в родини "слуги" майже 30 об'єктів нерухомості і Maserati для мами пенсіонерки, яка за словами самого Дубінського "любит скорость".

Відсутність реакції влади

Знаєте, як партія президента відреагували на це скандал з Дубінським? Він став першим номером в списку "Слугу народу" до Київської обласної ради. Ба більше, як керівник організації партії на Київщині отримав ключовий вплив на формування виборчих списків в усі ради області.

Жорстко його партія президента покарала? До речі, від них не було жодної заяви, осуду чи негативного коментаря – ні від партії, ні від президента. Така ж нульова реакція була і від фракції "Слуги народу" в Раді.

Тобто партія президента і він сам не просто не відреагували на автора огидного фейку "Шльондри вийшли на Майдан". Вони доручили йому формувати владу на Київщині.



Народний депутат Олександр Дубінський / Фото "Слуги народу"

Це означає, що Коломойський, якого Дубінський вже давно обслуговує, закріпиться в місцевих радах столичної області. Той Коломойський, який вже очевидно грає разом з "русскими" на знищення країни.

До речі, в одному з найближчих блогів розповім вам про новий політичний проєкт Коломойського – "За майбутнє". Про те, як олігарх планує окопатися у низці областей через цю свою нову партію.

Атака на антикорупційні органи

Конституційний суд розглядає подання проти е-декларування та Антикорупційного суду. Задля знищення останнього звернулося 49 нардепів. Абсолютна більшість – депутати від ОПЗЖ. Серед них – Медведчук, Бойко, Льовочкін, Рабінович, Шуфрич, Королевська і Кива.

КСУ вже відзначився рядом огидних рішення, які нічого спільного ні з правом, ні з Конституцією не мають. Наприклад, цей суд позбавив Національне антикорупційне бюро права через суд скасовувати незаконні угоди або вбив покарання за незаконне збагачення.

Довідка. Через це відповідальності уникнули голова ОАСК Павло Вовк, його заступник Аблов, екснардеп Олег Ляшко, мер Одеси Труханов, перший заступник голови СБУ Демчина та інші.

Зацитую вам Павла Вовка, аби краще розуміти, кому служить КСУ: "Два суди вже належать нам – Конституційний та Окружний адміністративний". А ще вам "сподобається" цитата того ж Вовка після скасування його кишеньковим КСУ статті про незаконне збагачення.

Завдяки нашим спільним зусиллям в боротьбі за загальну справедливість народилося рішення про незаконне збагачення – про визнання його неконституційним. Тому є можливість у вас купити собі все, що хочете,

– говорив він.

Хлопці загалом не сильно навіть ховаються. Якщо Павлу Вовку з ОАСКу, депутат ОПЗЖ Медведчука та шавкам Коломойського через ручний КСУ вдасться знищити Антикорупційний суд, для країни наслідки будуть без перебільшення катастрофічними.

Загрози для України

Розгляд справ буде зупинено на місяці, поки їх знову з початку не розпочнуть слухати місцеві суди. У справі Романа Насірова, наприклад, місцевий суд обвинувальний акт слухав майже 2 роки, без розгляду по суті. Антикорупційний суд з цим впорався за 20 хвилин.

У багатьох провадженнях закінчаться строки давності і обвинувачені вийдуть "сухими з води". Рішення КСУ про знищення Антикорсуду відкриє шлях для оскарження вже ухвалених рішень. Серед яких, наприклад, посадки та вже забрані в бюджет десятки мільйонів гривень.

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Україна кінцево втратить підтримку Заходу, в рамках співпраці з яким Антикорупційний суд і було створено. Це і є головною ціллю російсько-олігархічної коаліції. Якій, схоже, підігрує добра частина команди Зеленського та його фракції в Раді.

Очевидно, що без фінансової, дипломатичної та військової підтримки ми Росії поки протистояти не можемо. Власне, цієї підтримки Україну і хоче позбавити нова російсько-олігархічна коаліція.