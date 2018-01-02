"Російського шпигуна" Єжова звільнили з Кабміну

Станіслава Єжова, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби, звільнили з посади заступник керівника протоколу прем'єр-міністра України на наступний день після його затримання.

Нагадаємо, 20 грудня контррозвідка Служби безпеки України викрила співробітника Секретаріату Кабінету міністрів Станіслава Єжова, якого завербували російські спецслужби. Чоловік, зокрема, відповідав за переклад зустрічей з іноземними делегаціями. За даними спецслужби, завербований чиновник збирав службову інформацію Кабінету Міністрів України, зокрема щодо зарубіжних поїздок і переговорів прем'єр-міністра, яку потім електронною поштою пересилав представникам російської спецслужби. 21 грудня Єжову оголошено підозру у вчиненні державної зради. Його взяли під варту до 17 лютого без права на заставу.

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Як повідомили у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, 21 грудня Єжова звільнили з посади. Про це повідомляє "Укрінформ".