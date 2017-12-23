За президентства Януковича в апараті СБУ з'явилась філія ФСБ, – генерал

Генерал-лейтенант СБУ Григорій Омельченко розповів про важливий факт у "шпигунських пристрастях" у Кабінеті міністрів та про російську ФСБ, яка має картотеку на всіх співробітників Служби безпеки.

Про це колишній народний депутат і член ПАРЄ розповів у інтерв'ю виданню "Фокус".

Співробітники СБУ вчинили правильно, влаштувавши показове шоу з затриманням "агента Кремля" в уряді – перекладача прем'єра Станіслава Єжова, чи варто було це робити без шуму і пилу?

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– Я вважаю, що керівництво СБУ в даному випадку надійшло, м'яко кажучи, неправильно. Чим вони керувалися і які цілі переслідували, сказати складно, однак я не пам'ятаю в історії спецслужб за 15-20 років незалежності України, щоб агента іноземних спецслужб затримували з таким піаром і показухою. Як потрібно було вчинити в цій ситуації? Його затримували в робочому кабінеті. Машина повинна була стояти у дворі будівлі уряду, де немає сторонніх осіб.

Ведете його в наручниках? Добре, але прикрийте курткою або плащем, щоб цього не було видно, і везіть до слідчого ізолятора. Там не повинні були звучати ніякі коментарі, не повинні були звучати прізвища, тим більше керівника контррозвідки, тому що це оперативний працівник і ніхто не повинен знати його ім'я, звання, щоб ніхто не міг ідентифікувати його зовнішній вигляд, голос і так далі. А ось коли б уже був вирок, можна було б скликати брифінг і розповісти, мовляв, такий-то такий завербований російськими спецслужбами. Зрозумійте важливу деталь: робота спецслужби оцінюється не по таких показових піар-акціях, яку ми спостерігали днями.

Хто може стояти за цим, як ви говорите піар-затриманням, і які цілі переслідувалися?

– Скажу як колишній начальник відділення військової контррозвідки СБУ: в цій історії не те, що вуха стирчать, а й хвіст, ноги і руки. Очевидно, що була домовленість, і один з телеканалів виявився там невипадково. Але ця операція була зроблена настільки непрофесійно, що навіть якось ніяково за участь в ній представників СБУ.

Якою була б реакція в будь-який із західних країн, якби з'ясувалося, що перекладач, який працює з прем'єр-міністром, кілька років є агентом іноземних спецслужб? З упевненістю можу сказати, що після розтину цього факту стовідсотково пішла б відставка глави уряду. З морально-етичної точки зору вся ця історія однозначно вдарила по Гройсману. Прем'єр-міністр пояснив, мовляв, кілька місяців співпрацював з СБУ, щоб розкрити цього агента. Що сказати? Це, м'яко кажучи, не іграшки – коли одна з перших осіб держави втягується в операцію спецслужб.

Як проводиться перевірка людей, які працюють з вищим керівництвом держави?

– Тут не треба винаходити велосипед. Є апробовані методи, що застосовуються багато років у всіх цивілізованих і нецивілізованих країнах, коли спецслужба із застосуванням специфічних методів максимально мінімізує ризик присутності в оточенні вищого керівництва потенційного агента іноземної спецслужби.

У квітні 2014 роки я запропонував керівництву СБУ жорстку систему, апріорі виключає присутність в структурі влади людей, які потенційно можуть бути агентами спецслужб Російської Федерації. Якщо людина етнічний росіянин, це вже повинно стати застереженням для його призначення в органи державної влади. А тим більше, якщо його рідні та близькі є уродженцями РФ.

Заступник начальника ГСУ СБУ Віталій Маяков заявив в четвер, що в рядах Служби безпеки виявлено підполковник, який працював на російські спецслужби. Чи варто дивуватися "шпигунського" перекладачеві Гройсмана?

– У тому-то й справа, що Єжов – це дрібниця. Вдумайтеся тільки: йде четвертий рік війни, а в центральному апараті Служби безпеки спокійнісінько працюють кроти.

Як ви оцінюєте рівень професіоналізму чинних співробітників СБУ?

– Скажу так. Не можна навіть порівнювати нинішню СБУ з тієї, яка діяла при Януковичі. Це просто небо і земля. За роки війни з Росією зусиллями Валентина Наливайченка і Василя Грицака вдалося закласти фундамент для будівництва української національної спецслужби. Так, зараз в СБУ багато молодих людей, які не мають досвіду оперативної розвідувальної і контррозвідувальної роботи, але всі вони є українськими патріотами.

Професійний рівень оперативного працівника проявляється десь на десятому році роботи. А якщо говорити про тих, хто займається оперативно-агентурною роботою, то досвід суперпрофесіонала – це не менше 15 років. Політичні процеси, що відбуваються в Україні, вимили професійний склад. Зараз в центральному апараті СБУ працює багато офіцерів, стаж практичної роботи яких 5, максимум 7 років. Багато хто говорить, мовляв, реформа поліції сталася, а СБУ немає. Так от, не треба плутати божий дар з яєчнею.

СБУ сьогодні фінансується на належному рівні?

– Хочу підкреслити: тисячі оперативних співробітників пройшли через війну з Росією. Вони брали участь в бойових операціях або безпосередньо на передовій, або в прифронтовій зоні. Подібного досвіду за всі роки незалежності оперативні співробітники СБУ не мали. Досвід, який вони отримали, безцінний в їх подальшій роботі.

Що стосується матеріально-технічного забезпечення. Я говорю зараз не як колишній співробітник СБУ, який намагається натягнути на себе ковдру. Зовсім ні. Це ж очевидно, що у воєнний час Служба безпеки повинна фінансуватися значно краще. Тим більше, що кількісно-оперативний склад складається з буквально кількох десятків тисяч чоловік. І ці люди, на жаль, нерідко гинуть при виконанні службових обов'язків, тому їхня сім'я повинна бути матеріально забезпечена.

Технічне забезпечення? На мій погляд, СБУ сьогодні має непоганий набір необхідних пристроїв, але все-таки прагнути ще є до чого. Попри всі негаразди, за всі роки незалежності наша СБУ є найбільш патріотичним захисником України.

Співробітників СБУ часто залучають до операцій показового затримання видних політиків і чиновників. Як ви вважаєте, це впливає на ефективність роботи служби, функція якої в іншому?

– Ще в 1994 році, коли я був народним депутатом, у профільному комітеті ВР працювала величезна кількість офіцерів СБУ. Так ось, ми довго домагалися того, щоб вивести зі структури СБУ службу зовнішньої розвідки. Після тривалих "ходінь по муках" врешті-решт була створена окрема гілка служби зовнішньої розвідки. Треба розуміти, що Служба безпеки – це орган контррозвідувального характеру, в якому не повинно бути підрозділи по боротьбі з корупцією і т. п.

Знаєте, чому? Тому що через різні канали, хочемо ми того чи ні, в саму СБУ проникає корупційна зараза. СБУ повинна бути чисто контррозвідувальним органом. Це приниження СБУ – залучати його елітний підрозділ "Альфа" для затримання якогось хабарника. Вибачте, але призначення цього підрозділу – боротьба з терористами, звільнення заручників і, з урахуванням того, що йде війна, безпосередню участь в бойових операціях.

Як ви вважаєте, скільки "кротів" сьогодні є в найближчому оточенні вищого керівництва держави?

– Ще в 2012 році, бувши народним депутатом, я звернувся з конфіденційним зверненням до президента Януковича в зв'язку з призначенням міністром оборони і главою СБУ громадян Російської Федерації. Я застерігав, що призначення на керівні пости в силових структурах людей, що мають паспорта громадянина РФ і України, ні до чого доброго не приведе.

Я просив Януковича звільнити цих посадових осіб, щоб мінімізувати загрози. Але це все одно, що ломитися у відчинені двері... Річ у тому, що за президентства Януковича в апараті СБУ з'явилась філія ФСБ. Уявляєте, що це означає? У ФСБ є картотека на всіх наших співробітників СБУ, а це відмінний грунт для вербування.

Ви неодноразово наголошували, що СБУ повинна займатися контррозвідкою. Так чому це не спрацювало у випадках з Павлом Шереметом, Денисом Вороненковим?

– Дуже легко повісити всіх собак на СБУ. Це чисто поліцейська функція – розкривати вбивство. Підкреслюю: попередженням убивств або будь-яких інших тяжких злочинів повинні займатися оперативні служби нашої поліції, а не СБУ. Завдання контррозвідки СБУ – боротьба з іноземними агентами і шпигунством країни-агресора. Це на першому плані.