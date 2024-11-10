24 Канал пише, з посиланням на росЗМІ, що в Росії припинили працювати аеропорти "Домодєдово", "Внуково", "Шереметьєво".

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Скільки дронів випустили по Росії

Російське міноборони написало, що вночі проти 10 листопада вони нібито збили 23 нібито українські безпілотники:

17 – у Брянській області;

області; 3 – у Ростовській ;

; ще 2 – у Бєлгородській ;

; 1 – над Курською областю.

Вранці вороже міноборони написало, що з 7 по 10 годину 10 листопада ППО збило 70 безпілотників. Зокрема, 34 – над Московською областю, 14 – над Брянською, по сім – над Орловською та Калузькою, 6 – над Курською та два – над Тульською областю.

Що відомо про наслідки атаки дронами

У Брянській області атака призвела до пожежі у військовій частині. Губернатор регіону Алєксандр Богомаз підтвердив, що внаслідок атаки безпілотників у Брянську спалахнули нежитлові будівлі.

Російське міноборони мовчало про ситуацію в Калузькій області. Однак губернатор Владислав Шапша сказав, що внаслідок атаки дронів спалахнув гаражний кооператив у місті Сосенський Козельського району. Там працювали екстрені служби, які ліквідували пожежу. Пошкоджені нібито три гаражі.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що вночі дрони намагались атакувати Каменськ-Шахтинський. Засоби радіоелектронної боротьби атаку нейтралізували, три безпілотники літакового типу знешкодили. До речі, біля міста розташований завод "Атлас", який постачає нафтопродукти для окупантів на окуповані території України.

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Також вранці 10 листопада дрони атакували Тульську область. Зокрема, там нібито працювала ППО, проте поранених та пошкоджень немає.