22:32
6 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:06, сьогодні
      Вєсті.UA
      20:47, сьогодні
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Блоги Ель Мюрид
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Ель Мюрид

      России предстоит пережить много катастроф: анализ доклада Российской академии наук

      311
      Сценарий разлома России / Скриншот с YouTube

      На самом деле распад России может стать не концом, а ее началом. Новым, конечно, началом.

      История Московской Руси как имперского проекта гиперцентрализованной дикой и архаичной империи подошла к концу. В современном мире империи обречены – они объективно тяготеют к той или иной версии "вертикали управления", что ставит ограничения на развитие страны. Современный мир слишком сложен для управления из единого центра, он все более диверсифицируется, но единственным ограничением для развития становится все то же противоречие несоответствия управляющего контура управляемому объекту. Но Запад решает эту проблему, и теперь приходит наше время – решить аналогичную свою.

      24 канал публикует третью часть "Сценария разлома" военного эксперта Эль Мюрида. Автор анализирует доклад ученых, где они ставят под вопрос существование Российской Федерации. Так почему уже безвозвратные перспективы распада "путинской страны"?

      Читайте первую часть: Распад "путинской империи" очень реален: анализ доклада Российской академии наук

      Распад России неизбежно подведет черту под имперской версией и неизбежно станет триггером запуска нового проекта. Скорее всего, им станет возникновение нового конфедеративного государства с многостоличной системой управления. Советский Союз, кстати, вплотную подошел к этому проекту, создавая систему ТЭКов – территориально-экономических комплексов, которые объективно создавали основу как раз для ликвидации управленческой монополии, а значит – резкого усложнения всей системы. Но – не успели. Или не смогли, это уже не важно.

      Создание нескольких управляющих центров на базе нескольких самодостаточных, но при этом взаимозависимых макрорегионов – это и есть наиболее рациональный путь развития страны. И если это невозможно сделать проектным путем (нынешняя власть слишком тупа и алчна для такого проекта), он неизбежно будет воплощаться стихийно-проектно.

      Есть только два момента, которые нужно при этом учесть. Первый – на это потребуется время. Много времени. Стихийный путь – он небыстрый. Будь на месте нынешней элиты люди поумнее, способные к масштабным и нетривиальным решениям, время на реорганизацию страны ушло бы в разы меньше. Да и жертв удалось бы избежать. В стихийном варианте России предстоит пережить очень много катастроф, которые унесут огромные ресурсы и главный – человеческие жизни. Восполняется все, но на это и потребуется время.

      Второй момент – локальный. Но тоже крайне сложный во всех отношениях. Распад страны и движение к многостоличью будет решаться за счет Москвы, которая, безусловно, станет на какое-то время одним и самых депрессивных регионов. Фактически могильником. И это будет очень серьезной проблемой для всех, так как огромный антропоток из этого региона захлестнет всех остальных.

      Сама по себе задача моделирования процессов возможного распада и последующей сборки страны, безусловно, не будет поставлена действующей властью. Она, во-первых, слишком тупа для этого, а во-вторых, она просто не умеет работать на опережение. Что означает лишь то, что все сценарии будут прорабатываться уже в ходе и процессе событий, а это означает неизбежно большое число ошибок и просчетов. Но в целом у страны просто нет другого пути, как завершать умерший навсегда проект единой и неделимой имперской России, и начинать новый – более сложной и имеющей гораздо большие перспективы. Бояться происходящего нет никакого смысла – оно объективно и неизбежно. Но понимать его нужно, хотя бы для того, чтобы продолжать жить.

      Читайте вторую часть: Распад России – прямое продолжение распада СССР: анализ доклада Российской академии наук

      Помер активіст Мирошниченко, якого жорстоко побили в Бахмуті через українську мову
      сьогодні
      7663
      Автор: Ель Мюрид
      Теги: Новини політики Новини Росії Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 России предстоит пережить много катастроф: анализ доклада Российской академии наук
      Ель Мюрид 310
      сьогодні , 21:31 Росія у ПАРЄ та імпічмент Трампа: топ міжнародних скандалів 2019 року
      Світлана Попова 156
      сьогодні , 20:32 Путину придется соглашаться на условия Зеленского
      Іван Яковина 591
      сьогодні , 18:30 Найкращі смартфони листопада, – рейтинг Техно 24
      Ірина Полицька 559
      сьогодні , 17:30 Кому дарує зброю Міноборони, МВС та СБУ: недоброчесний суддя приховав повний список
      Ірина Шиба 913
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук