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      Россия беспомощна из-за санкций

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      "Газпром" отказался от добычи сланцевого газа
      "Газпром" отказался от добычи сланцевого газа / Фото из открытых источников

      Российская газовая монополия "Газпром", по сути, подтвердила свою неспособность проводить разработку сланцевых месторождений газа, правда, сделав это в весьма необычной, завуалированной форме.

      После рассмотрения советом директоров "Газпрома" перспектив добычи в России сланцевого газа, было принято решение о нецелесообразности развития данного направления, поскольку газодобывающая отрасль полностью обеспечена традиционными месторождениями.

      Что ж, выходит, в то время, как ведущие мировые державы, такие как США и Китай, прилагают все усилия для развития сланцевой добычи нефти и газа, Россия в очередной раз заявила о нецелесообразности развития данного направления. Нецелесообразности из-за полного обеспечения традиционными месторождениями. Звучит крайне любопытно, тем более, что в первом, что во втором случае это наглая ложь.

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      В первом случае "Газпром" соврал в том, что назвал "нецелесообразным" то, что в действительности для него попросту "невозможно". Имеется ввиду добыча сланцевого газа в принципе как таковая, технологией которой Россия не владеет, и на передачу которой наложен запрет благодаря действующим санкциям. То есть, даже при всем желании добывать сланец (а оно, желание, на самом деле есть), Россия без помощи западных технологий этого сделать не сможет.

      Во втором случае ложь заключается в том, что Россия полностью обеспечена традиционными месторождениями газа. В какой-то мере это правда, ведь Россия занимает первое место в мире по запасам газа. Но, вот ведь незадача, значительная часть этих месторождений была разведана и разработана в эпоху СССР, и определенная часть из них находится в состоянии истощения, а для разработки новых, опять же, нужны технологии.

      К слову сказать, не так давно делегация во главе с Алексеем Миллером посещала Туркмению, с которой был спешно заключен контракт на поставки туркменского газа в Россию. И это на фоне отчетов о росте добычи газа в РФ. Странный финт ушами для полностью обеспеченной газом в долгосрочной перспективе страны, не правда ли?

      А потому, заявления "Газпрома" носят более манипулятивный характер, чем отражают реальную ситуацию в монополии, которая, оставшись без западных технологий, не то, чтобы сланцевым методом добывать газ не сможет в ближайшей перспективе, но и с традиционными месторождениями, как говорится, не все так однозначно.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини США Публікації сланцевий газ Газпром
      Джерело: 24 Канал
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