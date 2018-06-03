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Злой Одессит

Россия близка к новому рекорду по количеству банкротов в этом году

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Россию накрыла волна банкротств
Россию накрыла волна банкротств / Stapico

Волна банкротств накрыла Россию в первом квартале 2018 года.

Так, в 2015 году в РФ были признаны банкротами 2418 физических и юридических лиц. В 2016 их было без малого 20 тыс. В 2017 около 30 тысяч граждан и ИП оказались гордыми носителями титула "банкрот". Но, наступил 2018-й и, похоже, достижения прошлых лет будут грубо перечеркнуты новым рекордом!

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Так, за I квартал 2018 года (зачастую аморфный и выходящий из спячки) в России было объявлено банкротами 9 тысяч граждан и предпринимателей. И этот показатель на 50% выше результатов I квартала 2017 года, который был рекордным по количеству банкротств.

Иными словами, в этом году Россия может поставить свой личный рекорд по количеству обанкротившихся физических и юридических лиц. И с учетом имеющихся цифр я не удивлюсь, если таковых будет в пределах 40-50 тыс.

Автор: Злой Одессит
Теги: Новини Росії Новини політики Публікації Гроші
Джерело: Facebook Злой Одессит
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