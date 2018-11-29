17:42
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, 28 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Злой Одессит

      Россия готовится к новому пакету санкций

      1034
      Россия взяла в долг 1 миллиард евро
      Россия взяла в долг 1 миллиард евро / Фото из открытых источников

      В России неожиданно решили взять в долг 1 миллиард евро, в кротчайшие сроки и под существенный процент.

      "Абордажная авантюра", на которую пошла Россия из целого ряда причин, в первую очередь – внутриполитических и популистских, сулит пиратской стране очередную порцию санкций. Причем подготовку к ним в России начали заранее, не уповая на то, что с этой порцией все наладится, ведь любые ограничения только на благо – верно?

      Так, стало известно, что Минфин РФ экстренно разместил предложение на продажу ценных бумаг суммой 1 млрд евро по 3% годовых.

      Размещение проходило без предварительного оповещения, а торги проводились стремительно, без пауз и задержек. Но, что самое главное – это первое за 5 лет предложение Минфина о продаже суверенных облигаций в евро! Более того, в начале ноября замминистра финансов Сергей Сторчак убеждал общественность в том, что Россия не будет до конца года проводить внешние займы.

      Что же, займ имеет место и проведен он был в режиме шпионского триллера. Конечно, остается открытым вопрос, кто решился на покупку такого объема облигаций у РФ, с учетом того, что санкции могут быть введены на российский госдолг?

      С другой стороны, сам факт панического ажиотажа, от допущенной в Черном море роковой ошибки тоталитарного гибридного режима, уже о многом говорит. Не зря в народе популярна вековая мудрость – семь раз отмерь, один раз отрежь. В реалиях российской политики все ровным счетом наоборот.

      Читайте также: "Удачный пожар" на российском ледоколе

      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини Росії Гроші Санкції Конфлікт в Азовському морі Публікації
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Россия готовится к новому пакету санкций
      сьогодні , 17:01 Россия готовится к новому пакету санкций
      Злой Одессит 1030
      Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      сьогодні , 15:01 Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      Юрій Бутусов 1228
      Саломе Зурабішвілі – новий президент Грузії: що про неї відомо
      сьогодні , 14:42 Саломе Зурабішвілі – новий президент Грузії: що про неї відомо
      Наталя Боднар 4824
      Профессии будущего: как изменится мир
      сьогодні , 13:01 Профессии будущего: как изменится мир
      Ксенія Прожогіна 1192
      Кому належить Керченська протока
      сьогодні , 12:01 Кому належить Керченська протока
      Блог Медіа 4393
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук