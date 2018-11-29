Россия готовится к новому пакету санкций

В России неожиданно решили взять в долг 1 миллиард евро, в кротчайшие сроки и под существенный процент.

"Абордажная авантюра", на которую пошла Россия из целого ряда причин, в первую очередь – внутриполитических и популистских, сулит пиратской стране очередную порцию санкций. Причем подготовку к ним в России начали заранее, не уповая на то, что с этой порцией все наладится, ведь любые ограничения только на благо – верно?

Так, стало известно, что Минфин РФ экстренно разместил предложение на продажу ценных бумаг суммой 1 млрд евро по 3% годовых.

Размещение проходило без предварительного оповещения, а торги проводились стремительно, без пауз и задержек. Но, что самое главное – это первое за 5 лет предложение Минфина о продаже суверенных облигаций в евро! Более того, в начале ноября замминистра финансов Сергей Сторчак убеждал общественность в том, что Россия не будет до конца года проводить внешние займы.

Что же, займ имеет место и проведен он был в режиме шпионского триллера. Конечно, остается открытым вопрос, кто решился на покупку такого объема облигаций у РФ, с учетом того, что санкции могут быть введены на российский госдолг?

С другой стороны, сам факт панического ажиотажа, от допущенной в Черном море роковой ошибки тоталитарного гибридного режима, уже о многом говорит. Не зря в народе популярна вековая мудрость – семь раз отмерь, один раз отрежь. В реалиях российской политики все ровным счетом наоборот.

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