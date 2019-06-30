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      Россия хочет ввести крымских "депутатов" в ПАСЕ, чтобы легитимизировать оккупацию полуострова

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      Зал заседаний ПАСЕ
      Зал заседаний ПАСЕ / УНІАН

      Регламентный комитет ПАСЕ решил обратиться в Венецианскую комиссию за разъяснением относительно того, могут ли "депутаты" Госдумы России от аннексированного Крыма быть членами делегации в Парламентской ассамблее.

      Присутствие этих депутатов в Страсбурге является одной из важных дипломатических задач Москвы. И об этом недвусмысленно заявил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В интервью RFI парламентарий подчеркнул, что "если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее".

      Тем временем: На Западе хотят снизить уровень противостояния с Путиным: что нужно делать Украине

      В этом высказывании все совершенно прозрачно. Планы Москвы на участие российской делегации в ПАСЕ, уверен, точно обозначены. Российская сторона даже не пытается обходить какие-то острые углы – например, пообещать просто пригласить "коллег" с оккупированной территории на дискуссию о статусе Крыма или о нарушении прав человека на полуострове. Нет, как видим, главное намерение Кремля – ввести крымских "депутатов" и "сенаторов" (то есть прямых представителей российской законодательной и исполнительной власти полуострова) в состав российской делегации и заставить коллег из других делегаций согласиться с фактической легитимизацией оккупации. И в самом деле – если отменили санкции ПАСЕ за Крым, то почему бы с крымскими "депутатами" не познакомиться?

      И это, думаю, именно то, ради чего российская делегация хотела вернуться в ПАСЕ при условии полной отмены санкций против России, почему шантажировала организацию отказом от участия в работе сессий Ассамблеи, неуплатой членских взносов и даже готовностью покинуть Совет Европы. На протяжении всех этих лет западные парламентарии задавались вопросом: почему их российские коллеги не приезжают в Страсбург, не защищают свою позицию, не пользуются возможностями трибуны Совета Европы? Это обида или гордость? Или непонимание важности диалога?

      А это, уверен, была никакая не обида, а точный расчет. Если ПАСЕ капитулирует перед Россией, если будет изменена сама процедура участия национальной делегации в работе ПАСЕ и ее формирования, то появится возможность провести "крымских депутатов" на международную арену уже не с черного хода – как на многочисленных "культурно- просветительских" мероприятиях разных фондов и представительств – а с парадного подъезда. Провести через вход для депутатов ПАСЕ. А тем, кто сомневается, презрительно бросить, как это делает в своем интервью Петр Толстой: "Не признавать Крым российским – это все равно что не признавать объединение Германии".

      И вот после решения Парламентской ассамблеи о возвращении российской делегации этот план начал осуществляться. И остается под вопросом, сможет ли теперь остановить российский напор Венецианская комиссия.

      Автор: Виталий Портников
      Источник: Крым.Реалии

      Финансовый мотив: Пятно на репутации Совета Европы: как реагируют мировые СМИ на возвращение России в ПАСЕ

      blog_ava
      Це капітуляція, – глава УГКЦ про поступки Росії на війні
      сьогодні
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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Анексія Криму ПАРЄ
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