Российские паспорта на Донбассе: РФ решила пометить тех, кто лоялен к ней

После эпохального указа Путина о российских паспортах для жителей Донбасса моего мнения о них спросили человек пять. Это были те, кто привычно искал подвоха даже в таких, кажется, исключительно положительных вещах

Подруга из России спросила, что я думаю об этой паспортной акции и что это нам даст. Подруга из Украины безапелляционно задала вопрос, получила ли я российский паспорт в числе первых. Приятельница из Луганска сказала, что она чаще ездит в Украину, чем в Россию, поэтому не видит смысла для себя в российском паспорте. А сосед-пенсионер вообще высказал опасение, что по спискам получивших российские паспорта Украина лишит здесь всех пенсии...

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При всей прозрачности этой паспортной кампании, слухи ширятся в геометрической прогрессии. Кто-то считает, что таким образом здесь просто ведут перепись населения, а кто-то восхищается Путиным, который действует строго в рамках закона, потому что если убьют человека с российским паспортом, он сможет начать здесь полномасштабную войну, защищая своих...

Все равно не понять, что даст российский паспорт его обладателям здесь. Несколько человек мне задали вопрос, отбирают ли у нас украинские паспорта взамен российских. И еще у меня несколько раз спросили, заставляют ли нас получать российские паспорта по принуждению – об этом активно ходят слухи.

При всех этих вопросах очевидны несколько вещей: тысячи людей, как в день бросовых цен побежали за российскими паспортами. Даже вопреки многочасовым очередям ожидания на улице. Есть другие тысячи тех, кто ждет, присматривается и не решается получать российский паспорт, опасаясь потерять больше. Но есть просто те, кто даже не подумал еще об этом, не видя для себя ни видимой пользы или вреда от российского паспорта.

Есть такая местная отговорка "Я слишком старый, чтобы получать российский паспорт" или "Я живу здесь и не планирую переезжать в Россию, а, значит, паспорт мне не нужен" и "Этот паспорт нужен тем, кто работает в России, а я никуда не езжу, так на кой он мне?" Новый российский паспорт приобретает сразу несколько показателей в глазах людей – как пропуск в новую жизнь на территории России, как показатель возраста, как признак рабочей профессии с выездом в Россию. Как будто этими новыми паспортами Россия решили пометить тех, кто лоялен к ней, тех, кто молод и тех, кто связывает свое будущее и настоящее с Россией.

На самом деле, российские паспорта получают здесь официально добровольно. По принуждению их получают только местные "военные" и служащие, кого обязали получить эти паспорта в числе первых в довольно авторитарной манере: "Хочешь ты этого или не хочешь, но 6300 рублей мы у тебя из зарплаты все равно удержим" (столько стоит официальное оформление российского и загранпаспортов). А остальные получающие российские паспорта имеют самые разные мотивы – кто-то планирует оформить прописку в России у родственников, чтобы получать там "баснословную" российскую пенсию, кто-то регулярно выезжает в Россию на заработки, а кто-то боится упустить возможность получить российский паспорт, за которым чаще всего видится новая благополучную жизнь.

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