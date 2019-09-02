Российско-белорусские отношения под вопросом, или Чего Путин долго не простит Лукашенко

Фотографию, на которой советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встречается с руководителями советов безопасности Беларуси, Польши и Украины, один из российских Telegram-каналов задорно окрестил "атлантической дугой".

Определение более чем странное, если вспомнить об участии во встрече секретаря Совбеза Беларуси – страны, которая входит в ОДКБ. Но, тем не менее, в геополитической фантазии Джону Болтону не откажешь.

Читайте также: Кто и как загнал Путина в крымский тупик?

После визитов в Минск и Киев у него не было никакой настоятельной необходимости встречаться в Варшаве с секретарями украинского и белорусского Совбезов. Он и так уже провел достаточно обстоятельные переговоры с первыми лицами – Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским, а при необходимости мог позволить себе дополнительные консультации с руководством советов безопасности. В Варшаве можно было бы ограничиться общением с руководством Бюро национальной безопасности Польши.

Тем не менее, Болтон предпочел совершенно другой формат – собрать за одним столом, на одной фотографии представителей Польши – страны, которая входит в НАТО, Украины – страны, которая в НАТО стремится, и Беларуси – страны, которая входит в ОДКБ.

Не вызов Кремлю, а пренебрежение Россией

Тем самым он продемонстрировал, что на востоке Европы может сложиться совершенно другое пространство безопасности – не аппендикс Москвы, но "старая" Речь Посполитая (для полноты картины не хватало только представителя Литвы). Показал, что секретарь белорусского Совбеза Станислав Зась, который в 2020 году станет генеральным секретарем ОДКБ, может обсуждать вопросы безопасности своей страны в обществе высокопоставленного американского чиновника и руководителей совбезов стран-соседей.

Это даже трудно назвать вызовом Кремлю. Это – пренебрежение Россией и ее представлением о своих геополитических интересах. Да, конечно, трехсторонняя встреча в формате США-Польша-Украина никого бы в Москве особо не удивила, разве что заставило бы сокрушенно вздохнуть по поводу внешней политики нового украинского президента Владимира Зеленского. Но Беларусь!

Этого Лукашенко долго не забудут

Понятно, что такая встреча не могла бы пройти без личного одобрения Александра Лукашенко – белорусский президент прекрасно понимал, на какие именно переговоры и в каком формате он направляет своего секретаря Совбеза. Понятно, что это может иметь далеко идущие последствия для российско-белорусских отношений – потому что в Москве тоже прекрасно понимают, что на самом деле произошло в Варшаве. И этого Лукашенко долго не забудут. Это даже не визит Болтона в Минск, это – претензия на геополитику в ее американском понимании.

Важно и другое: в этом самом американском понимании – по крайней мере, если говорить об администрации президента – вопросы демократии и прав человека отходят на второй план перед вопросами лояльности и готовности считаться с национальными интересами США. В этом смысле внешняя политика Дональда Трампа начинает все в большей степени напоминать внешнюю политику времен, например, Ричарда Никсона и сближения с КНР, чем внешнюю политику Билла Клинтона и Барака Обамы. А это в свою очередь меняет расстановку сил на постсоветском пространстве.

Потому что может оказаться, что совершенно не обязательно быть большим либералом и демократом, чтобы сотрудничать с США. И вечная проблема – если ты не демократ и не соблюдаешь права человека, то сможешь иметь дело только с Москвой – перестает быть проблемой.

Теперь для тебя самое главное – Трамп и его понимание интересов США, а вовсе не демократия.

Автор: Виталий Портников

Актуально: Россия потеряла Украину безвозвратно