Ексзаступника голови ОП Шурму виключили зі складу наглядової ради "Нафтогазу"
- Уряд достроково припинив повноваження Ростислава Шурми як члена наглядової ради Нафтогазу.
- Колишній заступник очільника ОП наразі перебуває в Німеччині.
Кабінет Міністрів України достроково припинив повноваження Ростислава Шурми як члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Його звільнили з посади представника держави у компанії.
Про таке поінформував представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, передає 24 Канал.
Що відомо про усунення Шурми від Наглядової ради "Нафтогазу"?
Рішення ухвалили на підставі особистої заяви Шурми про звільнення. Він обіймав посаду в наглядовій раді "Нафтогазу" з 24 січня 2023 року.
Наразі колишній заступник керівника Офісу Президента перебуває за межами України. Ростислава Шурму звільнили з посади заступника глави ОП у серпні 2024 року. Тоді нардеп Ярослав Железняк стверджував, що Шурму звільнили "через позицію партнерів та відверту корупцію"
Зауважимо, 18 листопада Кабінет Міністрів України прийняв постанову про оголошення відкритого конкурсу на заміщення посад членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Уряд поставив план повністю сформувати оновлений склад наглядової ради компанії до 20 січня 2026 року.
Більше про Ростислава Шурму
Детективи НАБУ в липні провели обшуки за місцем проживання колишнього заступника керівника Офісу Президента Ростислава Шурми.
Ці слідчі дії відбулися у передмісті Мюнхена за сприяння німецьких правоохоронних органів, незабаром після гучного скандалу за участю Олексія Чернишова.
Варто наголосити, що Ростислав Шурма виступав ініціатором кількох суперечливих пропозицій, які викликали гостру критику з боку громадськості. Зокрема, саме він пропонував податкову реформу за принципом "10-10-10" (10% ПДВ, 10% ПДФО, 10% податок на прибуток), а також повну відмову від готівкових розрахунків.