Ексзаступника голови ОП Шурму виключили зі складу наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет Міністрів України достроково припинив повноваження Ростислава Шурми як члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Його звільнили з посади представника держави у компанії.

Про таке поінформував представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, передає 24 Канал.

Актуально Уряд усунув керівника Держлікслужби після обшуків НАБУ та розслідування журналістів

Що відомо про усунення Шурми від Наглядової ради "Нафтогазу"?

Рішення ухвалили на підставі особистої заяви Шурми про звільнення. Він обіймав посаду в наглядовій раді "Нафтогазу" з 24 січня 2023 року.

Наразі колишній заступник керівника Офісу Президента перебуває за межами України. Ростислава Шурму звільнили з посади заступника глави ОП у серпні 2024 року. Тоді нардеп Ярослав Железняк стверджував, що Шурму звільнили "через позицію партнерів та відверту корупцію"

Зауважимо, 18 листопада Кабінет Міністрів України прийняв постанову про оголошення відкритого конкурсу на заміщення посад членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Уряд поставив план повністю сформувати оновлений склад наглядової ради компанії до 20 січня 2026 року.

Більше про Ростислава Шурму