Royal Canin: відгуки, історія і цікаві факти

Історія успіху Royal Canin (Роял Канін), відгуки про продукцію, і рішення 4 ключових завдань.

Історія "Роял Канін" почалася у 1968 році і ось вже півстоліття компанія дбає про домашніх тварин, створюючи збалансовані раціони для котів і собак. За 50 років було розроблено понад 350 продуктів, які збирають позитивні відгуки власників з усього світу. Наразі корм Royal Canin можна купити в 90 країнах світу, а заводи компанії розташовані на 4 континентах.

Історія створення першого раціону

Авторство першого раціону Royal Canin належить ветеринарному лікарю з півдня Франції – Жану Катарі. У процесі спостереження за собаками він зауважив деяку закономірність, пов'язану зі шкірними захворюваннями у німецьких вівчарок. Як кваліфікований лікар, Катар намагався допомогти тваринам ліками, але хвороба поверталася, як тільки закінчувався курс лікування. Раціон тварин у 60-тих роках не був різноманітним і складався здебільшого з недоїдків зі столу, що не завжди відповідає потребам собак.

"Коти і собаки сприймають смак не так, як люди. Крім того, ласощі і залишки з нашого столу не роблять раціон тварини збалансованим", – пояснила таку ситуацію експерт компанії "Роял Канін", лікар ветеринарної медицини Юлія Романишина.

Це змусило Катарі задуматися над тим, що правильно підібране харчування може бути найкращими ліками для домашніх тварин. Так ветеринарний лікар з півдня Франції створив свій перший раціон для собак, завдяки чому вівчарки більше не страждали екземою.

Компанія "Роял Канін" – історія успіху, побудована на наукових дослідженнях

Знання і досвід Жана Катарі поклали початок виготовленню кормів Royal Canin. Перший сухий раціон був створений у 1967 році, а вже в 1974 продукцію можна було купити і за межами Франції. У наш час компанія розробляє корм для котів і собак у глобальних Центрах інновацій в тісній співпраці з ветеринарними лікарями, дієтологами і власникам тварин в усьому світі.

"Більшість сучасних кормів як ніби прийшли з нано-кухні, – зауважила Юлія Романишина. – В них дотримується баланс усіх необхідних вихованцеві поживних речовин – білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мінералів. Для досягнення балансу один раціон може містити безліч інгредієнтів".

Ґрунтуючись на наукових дослідженнях, раціони Royal Canin неодноразово ставали проривом у області харчування для домашніх тварин. Наприклад, у 1997 році, після багатьох років наукових досліджень, була створена лінійка RCCI SIZE – корм для собак, склад якого задовольняє потреби тварин у залежності від їх розміру і віку. Лінійка зібрала позитивні відгуки власників тварин і стала хорошим стимулом у розробці корму Royal Canin для собак малих порід.

"Стабільна якість корму преміум-класу дозволяє виростити гідних і конкурентно здатних собак з прекрасною якістю вовни і здоров'ям", – поділився своїми враженнями заводчик і хендлер Дмитро Іллєвський.

Через 2 роки на ринку з'являється спеціалізований раціон для певної породи – персидських кішок. Форма кройок у кормі для персів враховує особливості будови щелепи і захоплення їжі, які відрізняються у цієї породи кішок. Раціон став гарною відправною точкою у розробці монопородних кормів для дорослих кішок, також для мейн-кунів, персів, британських кішок і т.ін.

Що стосується кошенят, то спеціально для них у 2010 році були розроблені раціони Royal Canin Kitten, які відповідають потребам молодого організму. Корм Kitten підтримує імунітет кошенят, що дуже важливо для здорового дорослішання.

Рік по тому компанія створила лінійку кормів X-SMALL для собак невеликих порід, а ще через рік на ринку з'явився гіпоалергенний корм для собак з харчовою алергією – Anallergenic.

Асортимент продукції Royal Canin налічує близько 250 видів сухих і 100 видів вологих раціонів для котів і собак.

Відгуки про Royal Canin

"Royal Canin вже багато років існує на нашому ринку і кілька поколінь собак, харчуючись цим продуктом, були здоровими. Це головний критерій для мене, як для лікаря", – такий відгук залишила Валерія Терещенко, лікар ветеринарної медицини.

"Для моєї собаки – це ідеальна формула, тому що немає потреби додатково додавати в раціон вітаміни. Стан зубів і вовни у вихованця відмінні", – додала Валерія.

Продукція Royal Canin – завдання якісного корму

Компанія завжди прагнула до того, щоб раціони Royal Canin вирішували 4 ключових завдання:

Запас енергії: науково обґрунтований зміст білків, вуглеводів і жирів у кормі не тільки задовольняє потребу в їжі, але і відновлює запас енергії в організмі тварин. Розвиток м'язової маси і кондиції тіла: для розвитку м'язової тканини і підтримки хорошої кондиції тіла тварини необхідні амінокислоти, мінеральні речовини, вітаміни і жирні кислоти. Підтримання здоров'я: правильне співвідношення поживних речовин впливає на підтримання нормального стану тварини. Адже надлишок або неправильне співвідношення мінералів може призвести до розвитку сечокам'яної хвороби, а надмірна калорійність – до надмірної ваги. Особливі випадки: у деяких ситуаціях для підтримки здоров'я або стабілізації стану важливо зменшити певну кількість речовин. Наприклад, контроль рівня фосфору життєво важливий для тварин з хронічною нирковою недостатністю.

Відгук про продукцію Royal Canin

"Раціони створюються залежно від потреб тварини: його породи, віку, а також стану здоров'я. Наприклад, у такс, через характерне для породи генетичне порушення формування хрящової тканини, хребет піддається значним навантаженням. Ще більше ускладнити ситуацію може наявність у тварини зайвої ваги. Тому корм для таких тварин повинен містити речовини, які сприяють підтримці здоров'я кісток і суглобів, а також допомагати підтримувати нормальну вагу тіла. А, наприклад, для вихованців, які часто бувають на виставках, розроблені спеціальні раціони, що допомагають адаптуватися до нових умов, комфортніше переносити дорогу і гучні заходи. Водночас для тварин, схильних до алергій, існують гіпоалергенні дієти, як Anallergenic. Таким чином, для кожної кішки або собаки можливо підібрати максимально індивідуалізоване харчування", – пояснила Юлія Романишина.