Royal Canin: отзывы, история и интересные факты

История успеха Royal Canin (Роял Канин), отзывы о продукции, и решения 4 ключевых задач.

История "Роял Канин" началась в 1968 году и вот уже полвека компания заботится о домашних животных, создавая сбалансированные рационы для кошек и собак. За 50 лет было разработано более 350 продуктов, которые собирают положительные отзывы владельцев по всему миру. Сейчас корм Royal Canin можно купить в 90 странах мира, а заводы компании расположены на 4 континентах.

История создания первого рациона

Авторство первого рациона Royal Canin принадлежит ветеринарному врачу с юга Франции – Жану Катаре. В процессе наблюдения за собаками он заметил некоторую закономерность, связанную с кожными заболеваниями у немецких овчарок. Как квалифицированный врач, Катар пытался помочь животным лекарствами, но болезнь возвращалась, как только заканчивался курс лечения. Рацион животных в 60-тых годах не был разнообразным и состоял в основном из объедков со стола, что не всегда соответствует потребностям собак.

"Коты и собаки воспринимают вкус не так, как люди. Кроме того, лакомства и остатки с нашего стола не делают рацион животного сбалансированным", – пояснила такую ситуацию эксперт компании "Роял Канин", врач ветеринарной медицины Юлия Романишина.

Это заставило Катаре задуматься над тем, что правильно подобранное питание может быть лучшим лекарством для домашних животных. Так ветеринарный врач с юга Франции создал свой первый рацион для собак, благодаря чему овчарки больше не страдали экземой.

Компания "Роял Канин" – история успеха, построенная на научных исследованиях

Знания и опыт Жана Катаре положили начало изготовлению кормов Royal Canin. Первый сухой рацион был создан в 1967 году, а уже в 1974 продукцию можно было купить и за пределами Франции. В наше время компания разрабатывает корм для кошек и собак в глобальных Центрах инноваций в тесном сотрудничестве с ветеринарными врачами, диетологами и владельцам животных во всем мире.

"Большинство современных кормов как будто пришли из нано-кухни, – отметила Юлия Романишина. – В них соблюдается баланс всех необходимых питомцу питательных веществ – белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Для достижения баланса один рацион может содержать множество ингредиентов".

Основываясь на научных исследованиях, рационы Royal Canin неоднократно становились прорывом в области питания для домашних животных. Например, в 1997 году, после многих лет научных исследований, была создана линейка RCCI SIZE – корм для собак, состав которого удовлетворяет потребности животных в зависимости от их размера и возраста. Линейка собрала положительные отзывы владельцев животных и стала хорошим стимулом в разработке корма Royal Canin для собак маленьких пород.

"Стабильное качество корма премиум-класса позволяет вырастить достойных и конкурентно способных собак с прекрасным качеством шерсти и здоровьем", – поделился своими впечатлениями заводчик и хендлер Дмитрий Илоевский.

Через 2 года на рынке появляется специализированный рацион для определенной породы персидских кошек. Форма кусочков в корме для персов учитывает особенности строения челюсти и захвата пищи, которые отличаются у этой породы кошек. Рацион стал хорошей отправной точкой в разработке монопородных кормов для взрослых кошек, также для мейн-кунов, персов, британских кошек и других.

Что касается котят, то специально для них в 2010 году были разработаны рационы Royal Canin Kitten, которые отвечают потребностям молодого организма. Корм Kitten поддерживает иммунитет котят, что очень важно для здорового взросления.

Год спустя компания создала линейку кормов X-SMALL для собак небольших пород, а еще через год на рынке появился гипоаллергенный корм для собак с пищевой аллергией – Anallergenic.

Ассортимент продукции Royal Canin насчитывает около 250 видов сухих и 100 видов влажных рационов для кошек и собак.

Отзывы о Royal Canin

"Royal Canin уже много лет существует на нашем рынке и несколько поколений собак, питаясь этим продуктом, были здоровыми. Это главный критерий для меня, как для врача", – такой отзыв оставила Валерия Терещенко, врач ветеринарной медицины.

"Для моей собаки – это идеальная формула, потому что нет нужды дополнительно добавлять в рацион витамины. Состояние зубов и шерсти у питомца отличные", – добавила Валерия.

Продукция Royal Canin – задача качественного корма

Компания всегда стремилась к тому, чтобы рационы Royal Canin решали 4 ключевых задачи:

Запас энергии: научно обоснованное содержание белков, углеводов и жиров в корме не только удовлетворяет потребность в пище, но и восстанавливает запас энергии в организме животных. Развитие мышечной массы и кондиции тела: для развития мышечной ткани и поддержания хорошей кондиции тела животного необходимы аминокислоты, минеральные вещества, витамины и жирные кислоты. Поддержание здоровья: правильное соотношение питательных веществ влияет на поддержание нормального состояния животного. Ведь избыток или неправильное соотношение минералов может привести к развитию мочекаменной болезни, а избыточная калорийность – к избыточному весу. Особые случаи: в некоторых ситуациях для поддержания здоровья или стабилизации состояния важно уменьшить определенное количество веществ. Например, контроль уровня фосфора жизненно важен для животных с хронической почечной недостаточностью.

Отзыв о продукции Royal Canin

"Рационы создаются в зависимости от потребностей животного, его породы, возраста, а также состояния здоровья. Например, у такс, из-за характерного для породы генетического нарушения формирования хрящевой ткани, позвоночник подвергается значительным нагрузкам. Еще больше осложнить ситуацию может наличие у животного лишнего веса. Поэтому корм для таких животных должен содержать вещества, которые способствуют поддержанию здоровья костей и суставов, а также помогать поддерживать нормальный вес тела. А, например, для питомцев, которые часто бывают на выставках, разработаны специальные рационы, помогающие адаптироваться к новым условиям, комфортнее переносить дорогу и шумные мероприятия. В то же время для животных, склонных к аллергиям, существуют гипоаллергенные диеты, как Anallergenic. Таким образом, для каждой кошки или собаки возможно подобрать максимально индивидуализированное питание", – пояснила Юлия Романишина.