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Розкішний відпочинок Порошенка на Мальдівах – це… Ваша думка

22:26, 19 січня 2577 Читать новость на русском
Порошенко відпочив на Мальдівах
Порошенко відпочив на Мальдівах / radiosvoboda.org

Новорічна відпустка президента Петра Порошенка на Мальдівах коштувала щонайменше 500 тисяч доларів, що становить більше 14 мільйонів гривень. Свій відпочинок гарант не афішував. Як гадаєте, мав право президент із сім'єю на таку дорогу відпустку?

Вартість відпочинку Порошенка підрахували журналісти програми "Схеми".

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Президент і його супутники (всього 8 дорослих та 2 дітей) злітали в Мале (Мальдіви) на Falcon 7X – одному з найдорожчих повітряних суден, що має технічні можливості летіти з Києва на Мальдівські острови 8 годин без дозаправок. Порошенко із супутниками оселились на найдорожчій віллі курорту – на окремому острові під назвою Owner’s Villa (Private Island). Вони відпочивали тут протягом семи днів та шести ночей.

Дивіться відео про відпочинок Порошенка на Мальдівах у цифрах

Свою відпустку Петро Олексійович намагався приховати від суспільства. Його прес-служба підтвердила факт відпочинку тільки після того, як журналісти показали усі зібрані докази. У відповіді на запит програми про виїзд Порошенка за кордон в Адміністрації президента зазначили, що це був "короткий" відпочинок: "Цю поїздку він оплатив сам з власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації". А оприлюднення інформації про відпочинок постфактум у прес-службі пояснили міркуваннями безпеки.

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У соцмережах українці розділилися думками. Одні вважають, що офіційний мільярдер може собі дозволити такі витрати, інші ж обурені фактом, що головнокомандувач залишив "без нагляду" країну, в якій іде війна, заради елітного відпочинку. А як ставитеся до розкішної відпустки Порошенка ви? Беріть участь в опитуванні.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Опитування 24 відпочинок Скандал
Джерело: 24 Канал
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