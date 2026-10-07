У будь-якому нормальному суспільстві невдоволення проявляється в електоральній поведінці, публікаціях ЗМІ та інших інституціоналізованих способах "випускання пари". На болотах усе не так – усі гайки закручені, тому пара накопичується доти, доки кришку умовного котла не зірве геть. Тоді стається класичний російський бунт: безглуздий і нещадний. Про це пише Юрій Федоренко.

Хто очолить повстання?

Проте тут виникає питання: якщо антипутінська опозиція давно і надійно придушена (основні лідери знищені фізично), то хто може очолити протест? Варіант відповіді на це питання нещодавно окреслив один із російських пропагандистів – терорист-літератор Захар Прилєпін. Не так давно в інтерв'ю російському пропагандистському каналу Delib він "сповідувався" у своїх страхах.

Зокрема, пропагандист розповів, що певні "групи впливу" на болотах фінансово підтримують "націоналістичний, ксенофобський рух, який веде країну до громадянської війни".

Він розтлумачив для внутрішньої аудиторії деякі банальності: сучасні російські націоналісти виступають за "відгородження" Росії від усіх "некорінних народів" і мають намір "вказати на місце" громадянам неросійського походження. Пряма мова: "Давайте їх ще більше накачувати баблом, вони обов'язково влаштують якусь сварку, щоб у нас тут черговий Північний Кавказ спалахнув".

Прилєпін дав характеристику тому "ідеологічному" болоту, в якому роками вариться сам. Тобто персонаж із темою обізнаний – вірити можна.

Якщо подивитися на процеси, що відбуваються всередині російського "недосуспільства", без емоцій, то можна побачити цікаву картину. Обивательське невдоволення радикалізується і шукає вихід. Притомні лідери, здатні очолити якийсь більш-менш цивілізований політичний рух, відсутні. Залишаються "непритомні". Але навіть ця категорія – відверто пропутінських упирів – не є якимось монолітом.

В умовах нестабільності (економічного колапсу або катастрофи на фронті) ідеологічне пропутінське кубло почне стрімко сегментуватися. Власне, це буде віддзеркаленням більш глибоких процесів: в умовах зменшення кормової бази на болотах розпочнеться війна так званих "еліт".

Війна еліт вже починається: що далі?

Перші ознаки цих процесів ми вже бачимо. Про це свідчать постійне зростання кількості кримінальних справ проти регіональних чиновників та масовий перерозподіл власності. Ну, а в ідеологічній площині про ознаки розколу прямим текстом говорять Прилєпін та Z-блогери.

Втім, сценарій, намальований Прилєпіним, – лише один із можливих варіантів розвитку подій. Уся так звана "ідентичність" так званих "російських громадян" – це клаптикова ковдра, зшита гнилими нитками. Ліній "зшиву", які можуть репнути у середньостроковій перспективі, безліч: це і соціальні суперечності, і конфлікт поколінь, і релігійний ґрунт.

Подальші невдачі на фронті, яких зазнаватиме ворог, і наші "далекобійні санкції", що наблизять війну до більшості "пересічних росіян", так чи інакше рознесуть недоімперську клаптикову ковдру на шмаття. Ми вже чуємо, як репаються нитки.

Тож тримаємо стрій, продовжуємо боротьбу. Слава Україні!