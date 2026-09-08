Це доволі цікавий персонаж так званої "російської культури", який присвятив значну частину свого життя боротьбі з Україною – як у ролі пропагандиста, так і в ролі терориста. Про це пише Юрій Федоренко.

Історична лекція від Прилєпіна

У таких випадках зазвичай говорять: щось у лісі здохло. А може, це просто слова, вирвані з контексту? Аж ніяк. Навпаки, вся інша частина виступу цього діяча лише підтверджує тезу про незламність України.

Фактично, це була лекція на історичну тематику. Лектор сперечався з "уявними опонентами", які стверджують, що "Україну вигадав Ленін" (якщо хто не в курсі, то це твердження Путіна). Прилєпін, у міру своїх здібностей, розвінчував цей міф.

Зокрема, за його словами, "будь-яка притомна людина", яка цікавиться історією, знає, що вже багато століть існує термін "Держава Україна", а жителі цієї держави не є росіянами.

Крім того, Прилєпін трохи поміркував про перспективи російської агресії: "Ні про який Київ, ні про яку Одесу навіть не йдеться..." Проте навіть якщо станеться неймовірне і Україна впаде, то за якийсь час проросте знову. Для аудиторії Прилєпіна це, ймовірно, прозвучало як одкровення.

Як такі одкровення з'являються?

Відповідь, ймовірно, варто шукати в біографії цього персонажа. Зрозуміло, що терорист зі стажем не завжди дотримувався таких поглядів. Але, на відміну від більшості пропагандистів, він не тільки протягом багатьох років готував "гарматне м'ясо", а й сам побував у цій ролі. Тобто на його життєвому шляху були "елементи чесності".

Шлейф участі Прилєпіна у терористичних російських організаціях тягнеться з 2017 року. З того часу цей персонаж побував у ролі заступника командира "батальйону" з роботи з особовим складом терористів так званої "днр" та депутатом Держдуми Росії.

Коли Прилєпін вчергове повертався з тимчасово окупованих територій України у рідні болота, його автомобіль вибухнув. Водій загинув, а сам Прилєпін отримав складні поранення ніг та геніталій.

Що б не розповідав цей "літератор", він був, є і буде передусім терористом. Проте ми бачимо, що його погляди на життя та сприйняття історичних фактів дещо наблизилися до реальності. Потроху проростає в його голові думка про те, що Україну здолати неможливо. Ця "світоглядна алхімія" є наслідком того, що пропагандист на власному досвіді відчув, що таке війна.

Просвітництво від українських військових

Коли ми за допомогою наших "далекобійних санкцій" повертаємо війну додому, наближаємо її до так званих "пересічних росіян", то, крім знищення військово-економічної інфраструктури противника, виконуємо ще одну надважливу місію. У такий спосіб Сили оборони України займаються просвітництвом, перетворюють мільйони "болотних яструбів" на "болотних голубів миру".

Рано чи пізно настане день, коли "прилєпінське прозріння" стане мейнстрімом для більшості росіян. Невідомо, чи встоїть до того часу конструкція під назвою "Російська Федерація", чи це відбудеться вже на її руїнах, але ми прискорюємо цей процес.

Розробляємо нові "просвітницькі методички" – споряджаємо дрони. Працюємо далі. Справа Україні!