Справу посадовців Львівської ОВА про розкрадання на фортифікаціях перекваліфікували: що змінили

Справу щодо розкрадання на будівництві фортифікацій на Сумщині посадовцями Львівської ОВА перекваліфікували. Фігурантам також повідомили про нові підозри.

Що змінилося в ході слідства?

Справу перекваліфікували за частиною 5 статті 191 ККУ – розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою. Підозрюваним тепер загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Організатором схеми вважають колишнього керівника управління капітального будівництва Львівської ОВА Романа Дулю. 29 січня Личаківський районний суд залишив його під вартою з альтернативою 19 мільйонів гривень застави.

Розмір застави збільшили також і підприємцю Вікторові Батюку: йому призначили 1,9 мільйона гривень. За даними слідства, його інтереси відстоював Олег Кузик, який одночасно очолює скандальну компанію Будівельна фірма "Жовква ЛТД".

Довідка. Про те, що Львівська ОВА почала будувати фортифікації на Сумщині, стало відомо ще в березні 2024 року. Загальна протяжність трьох смуг оборонних споруд має перевищити 2000 кілометрів.

Про яку справу йдеться?